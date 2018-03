Lubbers kritisch over CDA-aandacht voor kernenergie

Oud-premier Ruud Lubbers heeft kritiek op de hernieuwde aandacht voor kernenergie binnen zijn eigen partij, het CDA. Het is ”jammer” dat de aandacht voor ”schoon fossiel” daardoor naar de achtergrond wordt gedrongen, zei Lubbers gisteren in het tv-programma Buitenhof. CDA-fractieleider Pieter van Geel liet afgelopen week via zijn weblog weten dat nieuwe kerncentrales in Nederland `onvermijdelijk` zijn. Volgens minister Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) wordt Nederland zo minder afhankelijk van Rusland als energieleverancier. Volgens Lubbers is het ”veel urgenter” dat de regering tempo maakt met de ontwikkeling van zogenoemde CCS-technologie voor het afvangen en opslaan van het broeikasgas CO2.