Lubbers kritisch over aandacht van CDA voor kernenergie

AMSTERDAM. Oud-premier Ruud Lubbers (CDA) heeft kritiek op de hernieuwde aandacht voor kernenergie binnen zijn eigen partij. Het is ”jammer” dat de aandacht voor ”schoon fossiel” daardoor naar de achtergrond wordt gedrongen, zei Lubbers gisteren in het tv-programma Buitenhof. Volgens Lubbers is het ”veel urgenter” dat de regering tempo maakt met de ontwikkeling van technologie voor het opslaan van CO2 tegen de schadelijke uitstoot van dit broeikasgas door steenkolencentrales. De oud-premier, die geen tegenstander van kernenergie en kerncentrales is, keerde zich wel tegen een eventuele kerncentrale bij zijn woonplaats Rotterdam. De Maasvlakte is weleens genoemd als locatie daarvoor. In Borssele, de locatie van de enige kerncentrale in Nederland, zag hij geen bezwaar.