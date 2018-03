kunst kort

Philip Blenkinsop wint Perpignans fotoprijs Visa d’Or

Door een onzer redacteuren

Perpignan. In Perpignan is zaterdagavond de belangrijke persfotografieprijs Visa d’Or uitgereikt aan de Australische fotograaf Philip Blenkinsop. Blenkinsop reisde per trein door het noorden van China en fotografeerde de inwoners van stadjes rond de kolenindustrie. Bijzonder is dat hij zijn op vierkant negatief, zwart-wit geschoten foto’s soms als een panoramafoto aan elkaar plakt, met de overlappende randjes goed zichtbaar. Hij is aangesloten bij het in Nederland gevestigde fotoagentschap Noor, dat vorig jaar door onder meer de Nederlandse fotograaf Kadir van Lohuizen werd gelanceerd. Vorig jaar werd zíjn werk in Perpignan bekroond. In 2005 won Blenkinsop al eerder de Visa d’Or in Perpignan.

‘The Wrestler’ wint op filmfestival Venetië

VENETIE. De Gouden Leeuw voor de beste film is zaterdag op het 65ste filmfestival van Venetië naar de Amerikaanse regisseur Darren Aronofsky (39) gegaan voor zijn film The Wrestler. In The Wrestler speelt acteur Mickey Rourke (51) een professioneel worstelaar die met pensioen is, Randy ‘The Ram’ Robinson genaamd. Randy wil nog één keer een grote finale worstelen tegen zijn voormalige rivaal. Rourke bedankte de jury voor „het maken van de juiste keuze”. De Zilveren Leeuw voor beste regie ging naar de Rus Aleksej German jr. voor Paper Soldier. De Française Dominique Blanc kreeg de prijs voor beste actrice voor haar rol in de film L’autre. De jury wees de Italiaan Silvio Orlando aan als beste acteur voor zijn rol in Il Papa di Giovanna. (ANP)

Huck Hodge wint Gaudeamus Prijs 2008

AMSTERDAM. De Amerikaanse componist Huck Hodge heeft voor zijn compositie Parallaxes de Gaudeamus Prijs 2008 gewonnen. De prijs werd uitgereikt aan het slot van de Internationale Gaudeamus Muziekweek, die afgelopen week plaatsvond in Amsterdam. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van 4.550 euro en de opdracht voor het schrijven van een nieuwe compositie. Deze zal worden uitgevoerd in een volgende editie van de Gaudeamus Muziekweek. Voor de prijs zonden meer dan vierhonderd componisten onder de 31 jaar uit de gehele wereld stukken in. Dertien daarvan werden uitgevoerd tijdens het festival. (ANP)

Genomineerden NS Publieksprijs bekend

AMSTERDAM. Zaterdag zijn de zes genomineerden voor de 22ste editie van de NS Publieksprijs 2008 bekendgemaakt, tijdens Manuscripta in Amsterdam, de opening van het boekenseizoen. Het betreft De Boodschapper en de Koran van Kader Abdolah, De Overgave, van Arthur Japin, Eindeloos Bewustzijn van Pim van Lommel, Echte Mannen Eten Geen Kaas van Maria Mosterd, Blauw Water van Simone van der Vlugt en Het Recht op Terugkeer van Leon de Winter. Het publiek kan tot en met 23 oktober via www.nspublieksprijs.nl zijn stem uitbrengen op een van de zes titels. Daarnaast bepaalt een kernjury van driehonderd boekenliefhebbers de winnaar, die op 28 oktober bekend wordt gemaakt. De zes boeken zijn gekozen uit de best verkochte titels van het afgelopen jaar. Een selectiecomité van boekverkopers en bibliothecarissen maakte de keuze uit boeken die verschenen in de periode juni 2007 tot juni 2008. Vorig jaar werd Het Zijn Net Mensen van Joris Luyendijk verkozen tot Boek van het Jaar. (ANP)