Koop RSDB van de baan na mislukken van financiering

De overname van drukker Roto Smeets de Boer (RSDB) door de investeringsmaatschappij van de miljonairs Wim de Pundert en Hendrik van den Hombergh is van de baan. Dat maakten de investeerders dit weekend bekend. Het is de twee niet gelukt de financiering rond te krijgen. In juni wilden de investeerders een bod op RSDB doen ter waarde van 131 miljoen euro. Een meerderheid van de aandeelhouders van de beursgenoteerde drukker was hiermee al akkoord.