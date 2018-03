Kluun leest voor op een soort bolderwagen

„Onder water is men niet nat.” En: „Waar het vuur brandt, is het warm.” Het zijn zo maar een paar aforismen van Harry Mulisch, die hij wellicht binnenkort in een bundel zal uitbrengen. „Harry, wat moet je nog schrijven nadat je de hemel hebt ontdekt?”, vroeg de interviewer hem gisteren. „Nou”, antwoordde Mulisch, „ik kan wel wat bedenken hoor.” En zo kwam Mulisch met het idee een aforismenbundel „a la Herakleitos” uit te brengen.

Niet overal op het Westergasfabriekterrein werden gisteren filosofen aangehaald. De ‘publieksversie’ van Manuscripta 2008 (Manuscripta is vandaag exclusief voor boekenbranche) was vooral een laagdrempelige introductie tot wat de consumenten dit jaar aan boeken staat te wachten, verpakt als een gezellig dagje vermaak. Een huishoudbeurs met letters, met ijverige uitgeverijmeisjes die de nieuwe waar aanprijzen.

Daaraan deden ook de schrijvers mee. Zo reed Kluun al voordragend uit eigen werk in een soort bolderkar over het terrein, signeerde Wanda Reisel in een jaren zeventig-outfit haar nieuwe boek Die zomer in een oude Volkswagenbus en besprak Ronald Giphart de geneugten van het koken op een geïmproviseerd kookeiland. „Ik heb een winkeltje”, zei Gerard Reve jaren terug al over zijn schrijversschap, en op Manuscripta leek in ieder geval die uitspraak van de schrijver school te hebben gemaakt.

Joost Zwagerman vertelde in een interview met Margot Dijkgraaf over zijn nog deze maand te verschijnen bloemlezing van Vlaamse en Nederlandse essays vanaf 1880, na eerder al het Nederlandstalige korte en langere verhaal te hebben geïnventariseerd. „Het wordt het boek van het jaar”, zei Zwagerman, en het moet gezegd dat hij een punt had. De bloemlezer liet weten wie er door de ballotage waren gekomen; een essay van Kees Fens over de bijbel, bij voorbeeld. Van de ‘Grote Essayisten’ Ter Braak, Du Perron, Hermans en Vestdijk nam hij twee of drie essays op.

Het op één na mooiste boek van het jaar staat ook op naam van Zwagerman, wist de schrijver nu wat ironischer te melden. Zijn pamflet Hitler in de polder & Het verlangen moslim te zijn, een boek met dezelfde strekking als het dankwoord dat hij uitsprak toen hij dit voorjaar de Gouden Ganzenveer kreeg, verschijnt volgende maand.

En dan was er dus Mulisch, die gezien de drukte bij het interview één van de redenen moet zijn dat er gisteren volgens organisator CPNB (stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek) 5000 mensen op het evenement afkwamen. De schrijver ondermijnde met zijn volstrekt eigen logica de uitgangspunten van interviewer Blom en kwam naast eerder genoemde wijsheden met nog meer gedenkwaardige uitspraken. „Ik krijg wel eens brieven van jonge mensen die opbiechten schrijver te willen worden. Nou, denk ik dan, als je het wilt worden, ben je het niet. Ikzelf wilde het bijvoorbeeld niet worden hoor, ik was het al.” Gevraagd of Mulisch zich oud voelde, nu hij al 81 is, zei hij: „Er zijn hele volksstammen, die tellen niet verder dan drie. Je bent 1,2,3, of je bent oud. Ik ben een aanhanger van die zienswijze.”

Op Manuscripta werden ook de nominaties van de NS-publieksprijs bekend gemaakt. De genomineerden zijn: De boodschapper en de Koran van Kader Abdolah, De overgave van Arthur Japin, Eindeloos bewustzijn van Pim van Lommel, Echte mannen eten geen kaas van Maria Mosterd, Blauw water van Simone van der Vlugt en Het recht op terugkeer van Leon de Winter.

Lees over de boeken op komst op nrcboeken.nl