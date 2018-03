Kleurig festival Valtifest: tal van genres

Pop Valtifest-festival met oa C-mon & Kypski, Walter Hamel, Peter Hook, Opposites. Gehoord: 6/9 NDSM-terrein, Amsterdam.

Mannen verkleed als aap, als cowboy, clown of roze glamourvoetballer, vrouwen met snorren, als heks, bij of konijn – aan de dresscode (kleurige kleding) en de vraag om een ballon mee te nemen, was zaterdag gehoor gegeven. De NDSM-werf in Amsterdam-Noord werd in bezit genomen door zevenduizend dans- en muziekliefhebbers, die zich in zeven tenten en op een boot lieten vermaken tijdens het Valtifest-festival.

Dit nieuwe festival wordt georganiseerd door ‘party’-buro Meubelstukken en MTV, en bood ruimte aan verschillende disciplines: dj’s, bands, dj’s met live-zang. De genres op deze eerste, uitverkochte editie varieerden van hiphop tot electro, new wave en house. De extreemste tegenstelling was te zien onder de noemer Red Bull Sound Clash, waar de groep C-mon & Kypski (live hiphop-band met ruige electronica) het opnam tegen de de jonge jazz-zanger Wouter Hamel en zijn big band.

In de vrolijke wedstrijd, waarbij de bands tegenover elkaar stonden en om de beurt speelden, leek de onderkoelde presentatie van C-mon & Kypski het te gaan afleggen tegen de in alle opzichten luchtige Hamel, en zijn in witte pakken gestoken muzikanten. Maar uiteindelijk waren het toch hun electronica-brouwsels die de meeste bijval van het publiek kregen en de ‘clash’ wonnen.

Bij dj’s als Ed Banger, house-veteraan Danny Rampling en The Subs uit Belgie, viel op dat de oude house-genres een come back maken in ‘electro’-vorm: de vertrouwde trance, techno en acid-stijl worden nu gecombineerd met een prettig schonkige electro-bonk. Celebrity-dj Peter Hook (ex-Joy Division en New Order) draaide plaatjes van zijn vrienden van The Killers en Stone Roses. Hij trok veel publiek, al werd er nauwelijks gedanst.

Het zwart-witte duo Sweat X uit Zuid-Afrika combineerde trippy electro met live-raps, maar kwam in een bijna lege tent niet goed tot zijn recht. Beter ging het bij The Opposites. Dit Nederlandstalige rap-duo speelt live een hardere stijl dan op de cd, en wist de tent op te ruien. Ook bij De Jeugd van Tegenwoordig overheersten de drumbeats en was van de rest van de instrumentaties niets te horen. Hier klonk het resultaat nogal tam.

Als gevolg van het huidige ‘zero tolerance’-beleid van de gemeente Amsterdam ten aanzien van drugsgebruik op festivals, werden feestgangers bij de ingang tot in de schoenen gefouilleerd. Op een publiek van 7.000 man leidde dat tot wachttijden van soms twee uur. Of drugscontroles zoveel zin hebben kun je je afvragen. Tegen het eind van de avond was de sfeer op het festival hartelijk – mensen begroetten volslagen onbekenden als verloren gewaande vrienden - maar licht verward. Onder het publiek waren opmerkingen te horen als ‘Zit mijn gezicht er nog op?’