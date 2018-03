Een 37-jarige Duitser is gisterochtend in het Noord-Hollandse Schellinkhout zwaargewond geraakt terwijl hij aan het kitesurfen was. Een windvlaag smeet de man vanaf het water van het IJsselmeer tegen een dijk, waarna hij tweehonderd meter verder in een weiland terecht kwam. Dat meldde de politie. Het slachtoffer is met een klaplong en rugletsel naar een ziekenhuis gebracht.