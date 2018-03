'Je wilt wat betekenen voor je land'

Met armen vol prijzen kon Haile Gerima gisteren weer terug naar de Verenigde Staten. De regisseur van Ethiopische origine kreeg zaterdag niet alleen van de hoofdjury een prijs voor zijn scenario van Teza en een speciale juryprijs, maar ook prijzen van enkele van de kleinere jury’s die in de coulissen van het festivalpaleis uiteenlopende films bekronen.

De eerste vraag aan Gerima (62) ligt voor de hand omdat zijn film over een Ethiopische balling gaat: hoe autobiografisch is Teza?

„De werkelijkheid is de auteur van mijn scenario. Ik ben geen dokter geworden zoals de hoofdpersoon Anberber, ik heb ook niet in Oost-Duitsland gestudeerd. Maar alle gesprekken die Anberber en zijn medestudenten daar voeren, heb ik woord voor woord gevoerd toen ik in Californië op de universiteit zat.”

Uit de film spreekt een groot idealisme. Je zou bijna denken dat u zelf ook liever dokter was geworden.

„Voor alle Afrikaanse intellectuelen die buiten het continent kunnen gaan studeren geldt hetzelfde. Iedereen voelt dat hij tekort schiet ten opzichte van de problemen van zijn land. Natuurlijk denk je dan dat je beter dokter of leraar in je eigen land kunt worden. Dat is wat Anberber doet. Maar dan nog schiet hij tekort. Hij is opgeleid als laboratoriumbioloog en de mensen in Ethiopië denken dat hij een wonderdokter is.”

Anberber lijkt wel verlamd door die verwachtingen als hij na na tientallen jaren jaren terugkeert naar zijn geboortedorp.

„Dat is ook zo. Hij heeft steeds het gevoel dat hij iets heel groots goed moet doen. Maar hij is ook maar een mens. Langzaam maar zeker begrijpt hij dat hij kleine dingen goed moet doen. Hij schuifelt centimeter voor centimeter vooruit. Hij kiest een vrouw die door iedereen met de nek wordt aangekeken omdat ze van buiten het dorp komt – dat is een centimeter. Hij gaat lesgeven op de dorpsschool – dat is weer een centimeter.’’

Is dat wat deze film voor u is? Een centimeter vooruit?

„Ballingschap doet iets met je hoofd. Je gaat dromen over je land en wat je daarvoor kunt betekenen. Al die wanhopige dromen van ons, Ethiopiërs in ballingschap, zijn bruut doorkruist door de werkelijkheid in de jaren van de militaire junta. Die heeft de band met het verleden doorgesneden. Toen ik wilde filmen in mijn geboortestreek rond het Tana-meer, leek niets meer op vroeger. Ik zocht naar de fruitbomen die daar hadden gestaan; het is allemaal woestijn geworden. Hetzelfde geldt voor de verhalen van vroeger: allemaal verdwenen.”

U hoorde met uw geboortejaar 1946 in Amerika tot de groep uit de naoorlogse geboortegolf die het allemaal radicaal wilde veranderen.

„Die generatie was uitzonderlijk arrogant. Zij konden geen eerbied opbrengen voor het verleden. Als je dat niet kunt, word je een giftig gewelddadig persoon. Je hebt immers niks dat je weerhoudt als je op het punt staat iets te vernietigen. De levende mensen dienen als mest voor de volgende generatie. Verhalen spelen daarbij een belangrijke rol. De verhalen van mijn grootmoeder zijn mijn vocabulaire. Ik heb Teza gemaakt om ze levend te houden.”

Hoe kunnen die dan verdwenen zijn?

„In het begin van de film hoor je de muziek van zigeuners. Toen ik klein was, kwamen eens per jaar zigeuners langs in ons dorp. Ze kwamen heel vroeg in de ochtend, als het nog donker was. Ze verstopten zich in de bosjes en speelden daar hun liederen. Zo werd ik wakker, met de liederen waarin de zigeuners over het leven zongen. Zij herinnerden ons eraan dat wij hier maar tijdelijk zijn. Die zigeuners zijn door de militaire regimes verdreven. Nu zijn we een volk zonder verhaal.”

Het is niet bekend of Teza in Nederland wordt uitgebracht.