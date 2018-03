Jaloers op ?levenslang? uit buitenland

Veroordeeld tot levenslang, in de wetenschap dat die straf er na vijftien jaar opzit. Of veroordeeld tot zestien jaar, terwijl na acht jaar de celdeur weer open staat. Dat is het perspectief voor een aantal Nederlanders die in het buitenland zijn veroordeeld en die, als gevolg van Europese afspraken, in eigen land hun straf mogen uitzitten.

Dat kan leiden tot spanningen onder gevangenen in Nederland. Want wie levenslang heeft gekregen van een Nederlandse rechter, zit na vijftien jaar nog wél vast.

Door de afspraken binnen de Europese Unie kan het Nederlandse gevangeniswezen op grote schaal met deze ongerijmdheden te maken krijgen. Zo’n 1.300 Nederlanders zitten nu in andere Europese landen gevangen, vooral in Duitsland, Spanje en Frankrijk.

Elders opgelegde vonnissen moeten worden gerespecteerd, zo hebben de Europese ministers van Justitie besloten. In Duitsland en België zijn de straffen voor drugsdelicten veel hoger dan in Nederland, maar veroordeelden komen in die landen vaak vrij als de helft of eenderde van de straf erop zit. Ook levenslang betekent er niet dat iemand zijn hele leven opgesloten blijft. Waar in Nederland levenslang ook echt levenslang betekent, komt het in Duitsland doorgaans neer op vijftien jaar cel. Omgekeerd kan het ook voorkomen dat een in Nederland veroordeelde een korte celstraf uitzit voor een delict waarvoor in het buitenland een veel zwaardere straf wordt opgelegd.

Of die ‘rechtsongelijkheid’ tot onrust en spanning kan leiden, is volgens minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA), niet te voorspellen, zo schrijft hij de Eerste Kamer. Wel dat straks een groep gedetineerden in Nederlandse gevangenissen straffen uitzit die aanzienlijk hoger zijn dan een Nederlandse rechter zou hebben opgelegd.

Andere landen krijgen nauwelijks te maken met die problematiek. Want er zitten relatief veel Nederlanders in het buitenland gevangen. Vorig jaar waren het er 2.194, tegenover bijvoorbeeld 453 Belgen in buitenlandse detentie.

Gerepatrieerde Nederlanders kunnen niet protesteren tegen hun buitenlandse vonnis. Dat had eerder gemoeten, in het land waar ze veroordeeld zijn. Justitie gaat uit van de juistheid van die veroordeling en de opgelegde straf. Alleen bij een „flagrante miskenning van fundamentele beginselen van behoorlijke strafrechtspleging” is een procedure bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens mogelijk. Ook dat is een verschil met veroordeelden die met een Nederlandse rechter te maken hebben gehad. Die kunnen, bij nieuwe feiten, alsnog een herzieningsverzoek indienen bij de Hoge Raad.

Volgens het ministerie van Justitie zit er in ieder geval in Duitsland één Nederlander vast die tot levenslang is veroordeeld, die mogelijk naar Nederland wordt overgebracht. Nederland wil daarbij wel de verzekering dat Duitse gevangenen die in Nederland levenslang gekregen hebben, in Duitsland niet eerder vrijkomen. Want dat heeft de Nederlandse rechter bij het opleggen van dat vonnis niet bedoeld, is de redenering.

Terwijl landen als Oostenrijk, Finland en Zweden staan te springen om hun buitenlandse gevangenen naar andere Europese gevangenissen over te brengen, probeert Nederland alsnog overeenstemming te bereiken over gefaseerde uitvoering. Dat houdt vooral verband met de gevreesde gevolgen voor het Nederlandse gevangeniswezen.

Hirsch Ballin verwacht overigens dat die stroom gedetineerden uit het buitenland niet is tegen te houden, zo schrijft hij aan de Eerste Kamer. Daarin spreekt hij over een „aanzienlijk beslag” op het aantal beschikbare cellen in Nederland. Dat wordt nu al „meegenomen in de capaciteitsprognoses voor het gevangeniswezen”.

Het gros van de in het buitenlands gedetineerde Nederlanders zit vast wegens drugs. Ze zitten straffen uit die variëren van twee tot meer dan elf jaar cel. Hoeveel levenslang gestraften er in het buitenland vastzitten, is niet bekend. Een aantal van hen moet nog worden veroordeeld.