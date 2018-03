Inlijven was de enige optie

Een beetje zwanger bestaat niet, een beetje kapitalistisch evenmin. Zie de ingreep van de Amerikaanse overheid gisteren bij de Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) en de Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac). Beide instellingen, private ondernemingen met een impliciete staatsgarantie, keren terug in de handen van de Amerikaanse gemeenschap, waar ook hun oorsprong ligt. Fannie Mae werd ten tijde van de Grote Depressie als staatsbedrijf opgericht als garantsteller voor de banken, om Amerikanen te helpen hun eigen huis te kopen. Fannie garandeerde of kocht door banken verstrekte hypotheken, waardoor de risico’s kleiner werden en de rente lager kon zijn. Toen president Johnson een halve eeuw later, in 1968, Fannie privatiseerde, werd Freddie als concurrent in het leven geroepen. De staatsgarantie bleef impliciet aanwezig, al was het maar omdat iedereen wist dat de twee bedrijven nooit zouden mogen omvallen.

Dat blijkt. Anno 2008 bezitten of garanderen de twee het formidabele bedrag van ruim 5.300 miljard dollar aan hypotheken, en dat is bijna de helft van de totale Amerikaanse woningfinanciering. De crisis op de Amerikaanse hypotheekmarkt heeft hun miljardenverliezen bezorgd, waardoor de garantstelling voor nieuwe hypotheken in de knel is gekomen. Commerciële banken kunnen die rol moeilijk overnemen. Hun financiële gezondheid staat dat niet toe, en de markt voor het doorverkopen van hypotheken aan beleggers is vrijwel opgedroogd.

Het voortduren van de crisis bij Fannie en Freddie kan de regering-Bush zich niet permitteren. Dat zou de huizenmarkt, waar de prijzen al met 16 procent zijn gedaald, verder in de problemen brengen en zorgen voor een verdere spiraal naar beneden. In de aanloop naar de presidentsverkiezingen van november ligt dat extra gevoelig: vrijdag bleek dat de Amerikaanse werkloosheid is gestegen naar 6,1 procent, het hoogste percentage in vijf jaar.

Zo zijn Freddie en Fannie meer dan alleen hypotheekbedrijven. Hun lot beheerst de economie, de gezondheid van het gebutste financiële systeem en de dagelijkse financiering die Amerika nodig heeft van het buitenland. Buitenlandse beleggers hebben fors geïnvesteerd in hun schulden – alleen China is al goed voor 376 miljard dollar. De ingreep krijgt dan ook brede steun, inclusief die van de presidentskandidaten Barack Obama en John McCain.

Hoewel het bedrag nog openstaat, mag worden gerekend op een prijskaartje dat in het ergste geval kan oplopen tot 100 miljard dollar voor elk van de twee instellingen. Amerikaanse staatsobligaties vielen vanmorgen dan ook in koers, omdat beleggers vrezen dat de staatsschuld fors toeneemt. De overheid krijgt 80 procent van de aandelen in Fannie en Freddie. Minister van Financiën Paulson noemde dat gisteren ‘conservatorschap’, maar beleggers weten beter. Een beetje nationaliseren bestaat immers ook niet.