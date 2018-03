Ik ga op reis en ik neem mee... zestien borsten

„Acht meisjes?” „Ja.” „Geen één jongen?” „Nee, dit keer alleen de meisjes.” Licht teleurgesteld hangt Alma op. Ons jaarlijkse ritueel om elk jaar een week op vakantie te gaan met een grote groep vrienden, is dit jaar aan een kleine verandering onderhevig. Deze zomer zijn alleen de vrouwelijke leden van de groep welkom. Omdat we half september allemaal onze eigen weg gaan met vaste banen, studie’s, stage’s en reizen in het buitenland, is het de hoogste tijd om vlak voor alles weer begint nog eens even goed uit te rusten, bij te praten en bij te kleuren als vrouwen onder elkaar.

Fanny glundert, ze vindt het een prachtig idee, in haar tas zitten al drie recepten van nieuwe taarten die ze wil uitproberen. „Ik ben nog nooit zo lang alleen geweest met alleen maar meisjes”, stamelt Alma. „Dan wil de een vast niet te vet eten, de ander alleen maar huilen om hopeloze liefdes, weer een ander wil niet meebetalen aan de wijn omdat ze er niet van drinkt, en de laatste geen Spaanse tampons”, zegt Alma, „Ik zie het al helemaal voor me. Zo wil ik mijn vakantie niet vullen.” „Het wordt hartstikke gezellig!” pept Fanny Alma op, terwijl ze haar derde paar pumps in haar tas flikkert.

In het vliegtuig beginnen er al meisjes om handcrème te zeuren. „Mijn ogen worden altijd zo droog door mijn lenzen, en nu ben ik mijn bril vergeten”, hoort Alma zichzelf klagen. „Ik ben niet anders”, denkt ze. Langzaam sterft ze een beetje.

Na een lange reis komen we aan in het vakantiehuisje van de oma van een van de meisjes, dat Fanny voor de gelegenheid direct omdoopt tot Villa Vagina. Een grote pan, zo groot dat je zou denken dat alleen vrouwen met namen als Mimosaka daarin zouden mogen roeren, staat op tafel. Fanny is dapper genoeg om over de rand te turen. „Kippensoep”, zegt ze langzaam, „denk ik”. Nadat we allemaal gevuld zijn met vocht en slierten kip, vraagt Alma: „Wat gaan we doen?” Iedereen kijkt verbaasd op. „Lezen”, antwoordt een van onze vriendinnen kordaat.

Ook Alma gaat naar haar kamer en leest. Na een uur begint haar hele lijf te kriebelen, het vibreert en er moet iets gebeuren. Ze sluipt langs de kamer en ziet dat de meesten daadwerkelijk lezen. Er zijn er zelfs een paar al in slaap gevallen. Beneden is een lange gang. Zonder dat Alma het door heeft, loopt ze al tien minuten driftig te ijsberen. Het voelt heerlijk moet ze toegeven, want als je ijsbeert kun je aan niets anders denken dan aan de U-bocht die je elke tien seconde weer moet maken zonder om te vallen of iets aan te stoten. Maar ook dit verveelt, uiteindelijk valt ook zij in slaap.

Twee dagen zijn voorbij. De dag besteding is elke keer hetzelfde: een uitgebreid ontbijt met veel vers fruit, waar Alma steevast als laatste aanschuift, heel veel praten, een wandeltocht naar het strand, heel veel praten, zonnen op het strand, een wandeltocht naar het huisje, uitgebreid avondeten met veel wijn, heel veel praten, lezen en dan slapen.

De derde dag vormt een uitzondering, aangezien het slecht weer is lassen we een beautydag in. Binnen de kortste tijd veranderen we in acht spoken als we allemaal een dodezeezout-gezichtsmasker hebben aangebracht. Tachtig teennagels worden roodgelakt, een van de dames die bijklust als kapper meet ons allen een nieuw kapsel aan. Haren worden geverfd ( ‘Zou je dat nou echt wel doen?’ ‘Maar het is heel slecht voor je haar!’ ‘Het buurmeisje van een vriendin van mijn zus heeft zo vaak haar haar geblondeerd dat het nu uitvalt!’) en communicaties worden agressiever (‘Bemoei je er niet mee!’ ‘Nou je hoeft niet zo kattig te doen!’ ‘Jezus!’).

Dag 4: Naast ons op het strand liggen twee Vlaamse adonissen. Alma houdt het niet meer. Gesteund door anderen, die zoveel meisjes ook zwaar vinden, laat ze de woorden uit haar mond ontsnappen: „Komen jullie vanavond met ons mee, we geven een feest.” „We hebben een villa met zwembad!” joelt Fanny er snel achteraan.

De jongens doen nog even alsof ze twijfelen, maar een half uur later dobberen ze in het zwembad van Villa Vagina. Dat in hun verbeelding natuurlijk een stuk groter was. Zelfs de oma maakt grappen over het kleine ondiepe zwembad: „Ik kan gewoon doen alsof ik zwem, gewoon lekker met mijn voeten over de bodem lopen en rondjes met mijn armen maken. Ik ben zo sportief! Gek zwembad.”

Het is meteen te merken dat we niet meer met alleen vrouwen zijn. Niemand lijkt meer te zeuren (‘Timmie heeft nu nog steeds niks van zich laten horen!’, ‘mijn buik is zo dik’), beslissingen worden genomen zonder eerst tien opties voor te leggen (De witte chocolade of de bruine? De bruine? Of zullen we toch die met nootjes doen? Of die met amandelen en rozijnen?’ ‘We kunnen ook koekjes nemen’), er wordt vanzelf gekookt, opmerkingen als ‘Snijd jij de courgette zoho?’ (met grote ogen) blijven achterwege. Net als het dagelijkse rondje babynamen verzinnen.

De mascara wordt weer tevoorschijn getoverd en de grappen worden met de minuut smeriger. De drankvoorraad van de hele week gaat er in een keer door heen. Liters sangria, wijn en bier verdwijnen in de buikjes onder onze vrolijke bloemenjurkjes.

De volgende ochtend zijn de Belgen vertrokken en de katers gekomen. Maar iets van de mannelijkheid is in Villa Vagina achtergebleven. Het ontbijt wordt geopend met een orkest van scheten en boeren. Iemand kotst alle drank eruit en de rest van de dag gaat het over gebleekte anussen.

Op de terugweg lijken we wel acht andere meisjes. Elke opmerking wordt steevast afgedaan met ‘Lekker Belangrijk’ (met Haags accent) en zinnen waar het woord anus niet in voorkomt, zijn inmiddels nog maar zeldzaam. „Oh nee, we zitten met hun in de bus”, horen we een stelletje op het vliegveld tegen elkaar zeggen.

Dat is het mooie van vrouw-zijn, de ene dag praat je ongegeneerd over welke gezichtscrème je gebruikt, de volgende dag gedraag je je met elkaar als sjonnies uit de voetbalkantine. Het zijn je beste vrienden en je beste vriendinnen.