De 47-jarige IJsbrand Chardon won gisteren de wereldtitel vierspannen voor de vierde keer. Eerder deed hij dat in 2002, 1992 en 1988. Ook is Chardon twintigvoudig nationaal kampioen en won hij elfmaal de Grote Prijs van Aken.

U hoort al twintig jaar bij de besten. Hoe doet u dat?

„Dat komt vooral door het goede managementteam dat ik om me heen heb verzameld. Een hoop anderen hebben dat niet goed voor elkaar en dat scheelt veel. Ik ben dan ook de enige die vier keer de wereldtitel heeft behaald en de enige die elf keer in Aken heeft gewonnen.”

Waren deze WK speciaal omdat ze in Nederland waren?

„Zeker, bij elkaar hebben 80.000 mensen het toernooi bezocht. Geweldig gewoon. Zaterdag was het mooist. We werden werkelijk vooruit geschreeuwd. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt.”

Hoe bereidt u zich voor op toernooien?

„Elk jaar kopen we tien nieuwe wedstrijdpaarden. Daar trainen we mee, zes tot zeven uur per dag. Uit die tien paarden selecteren we de besten. Ook moet er gekeken worden welke paarden samen optimaal presteren. Een heel gedoe, maar dat maakt het juist ook weer leuk. Ik moet zelf ook beschikken over een goede conditie. Daarom fitness ik twee keer in de week. Ook ga ik elke week naar de fysiotherapeut omdat ik last van mijn rug heb maar ook om te zorgen dat ik de teugels op een goede manier vast heb. Dat moet soepel gaan en ik moet ze los in de hand hebben.”

Hoe lang wilt u nog doorgaan?

„Dat is moeilijk te zeggen. Ik ben nu 47 jaar en nog helemaal fit. Bij de Wereldruiterspelen van 2010 in Kentucky wil ik in ieder geval nog meedoen. Dat wordt een geweldig paardenevenement.”