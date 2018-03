Huck Hodge wint de Gaudeamus Prijs

Eigentijds Gaudeamus Muziekweek. Gehoord: 7/9 Muziekgebouw aan ’t IJ Amsterdam.

De Amerikaanse componist Huck Hodge (1977) won gisteren met zijn compositie Parallaxes voor kamerorkest de Gaudeamus Prijs 2008: een compositieopdracht en een bedrag van 4.550 euro.

Hodge is na Christopher Trapani, die vorig jaar won, de tweede Amerikaan die de prijs wint sinds die in 1984 werd heringevoerd. Parallaxes werd woensdag uitgevoerd door ASKO|Schönberg o.l.v. Bas Wiegers. Het is een knap, sfeervol en gestroomlijnd werk vol arctische klanken, nadrukkelijk op modernistische leest geschoeid.

Eervolle vermeldingen waren er voor Valerio De Bonis (Italië, 1981) met Un cadeau pour, een compositie voor video, en Hugo Morales Murguia (Mexico, 1979) met een compositie voor versterkte triangel.

De prijsuitreiking volgde op een weergaloos optreden van Vocaallab Nederland, gedirigeerd door Romain Bischoff. In tegenstelling tot het wat koele academisme van de prijswinnaar was het hier juist één en al weldadige klankschoonheid in composities van onder meer Henry Vega, Edward Top en Annelies van Parys.

Henk Heuvelmans, hoofd ‘Hedendaags’ bij Muziekcentrum Nederland, benadrukte de grote internationale aantrekkingskracht van de Nederlandse ‘muzikale infrastructuur’ en de gretigheid waarmee de diverse Nederlandse ensembles meer dan 80 composities uit 29 landen uitvoerden.