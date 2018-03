Het topsportniveau van Oranje

‘Henk Kesler zegt het’, heet een column op de website van de KNVB. De directeur betaald voetbal geeft er zijn visie op gebeurtenissen in de sport. Kesler behandelde afgelopen week de eerste uitzending van de eredivisiesamenvattingen door de NOS. „Nog niet op topsportniveau”, oordeelde hij over de terugkeer van competitievoetbal bij de publieke omroep.

„Net als u was ik benieuwd naar de eerste zondagse uitzending van Studio Sport”, schreef Kesler. „U weet wel, van dat bord op schoot. Zo’n 1,8 miljoen mensen bekeken de uitzending. Dat viel me nogal tegen, omdat er immers steeds geroepen was dat de NOS wel weer drie miljoen kijkers zou trekken. Op de uitzending was ook nog wel het nodige aan te merken, althans vanuit journalistiek oogpunt bezien. Bijvoorbeeld het verslag van Sparta - ADO Den Haag. Als je trouwens de kranten leest, hebben Talpa en RTL er de afgelopen jaren niets van gebakken, een mening die ik absoluut niet deel.”

Wie de interland tussen het Nederlands elftal en Australië bekeek, zou denken dat Kesler belangrijker zaken aan zijn hoofd heeft dan de registratie van de samenvattingen. De ploeg van de nieuwe bondscoach Bert van Marwijk verloor de oefenwedstrijd op bekende wijze: een tikje nonchalant en hooghartig.

Het Philips Stadion in Eindhoven was slechts voor iets meer dan de helft gevuld. Vreemd voor een duel van de ploeg die in juni nog werd overladen met complimenten voor het spel bij het Europees kampioenschap en die tienduizenden fans naar Zwitserland lokte toen een zegetocht in de maak leek.

Net als bij eerdere oefenwedstrijden worden zelfs gratis sponsorkaarten niet altijd meer afgehaald. Degenen die wel tientallen euro’s uitgeven, verlaten het stadion bijna nooit tevreden. Henk Kesler zal het niet zeggen, maar eigenlijk zijn de oefenwedstrijden van het Nederlands elftal zelden van topsportniveau.

Michiel Dekker