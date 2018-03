Het strenge gezicht van het CDA gelooft niet in gedogen

Aan de vlaggestok in zijn voortuin fladdert de Friese wimpel. In zijn werkkamer, thuis in de Haagse voorstad Voorburg, hangen de portretten van zijn voorouders aan de muren. Als hij thuis werkt, zit hij achter het bureau van zijn overgrootvader.

Sybrand van Haersma Buma, sinds begin 2002 Kamerlid voor het CDA, staat met twee benen in de traditie van Nederlandse regenten. Door afkomst – zowel zijn vader en grootvader waren burgemeester in Friesland – maar vooral door overtuiging. Willem Zwalve, hoogleraar Romeins recht in Leiden, leerde het Kamerlid kennen toen hij professor in Groningen was en de jonge Van Haersma Buma zijn studentassistent werd. „Het was toen al zonneklaar dat hij de publieke zaak zou dienen. Dat was hem met de paplepel ingegoten.”

Van Haersma Buma is een van de belangrijkste mensen in de CDA-fractie. Hij maakt de partij aantrekkelijk voor kiezers die uit onvrede over de openbare orde en veiligheid anders misschien een schuin oog zouden laten vallen op de VVD, de PVV of Rita Verdonk.

Wat de Staat doet, is welgedaan. Dat is het uitgangspunt waarmee Van Haersma Buma politiek bedrijft, zeggen mensen die hem politiek volgen. Het is de basis voor zijn standpunten over justitie en veiligheid. Het leverde het CDA een streng imago op, en Nederland – door de electorale macht van zijn partij de afgelopen jaren – een groeiende nadruk op de repressieve kant van het strafrecht.

Van Haersma Buma ‘doet’ niet alleen justitie. Als fractiesecretaris moet hij de orde handhaven als Kamerleden met elkaar overhoop liggen en praat hij ook mee over ander beleid dan alleen justitie en veiligheid. Het Kamerlid maakt ook deel uit van het overleg waarin vertegenwoordigers van de CDA-fractie en CDA-ministers zich er elke donderdag weer van overtuigen dat ze nog op dezelfde lijn zitten. „Hij houdt er wel van om ‘in control’ te zijn. Hij bewaakt scherp de lijn die we als CDA hebben en is niet bang Kamerleden stevig aan te pakken”, zegt zijn fractiegenoot Eddy van Hijum. Ook buiten de partij oefent hij invloed uit: hij is namens het CDA lid van het presidium van de Tweede Kamer.

Het Kamerlid gelooft in een corrigerende en normerende overheid. „De samenleving is echt op zoek, wij moeten houvast leveren.” Regels zijn regels. Gedogen vindt hij verschrikkelijk. Zonder duidelijkheid is er geen vreedzame samenleving. De afgelopen jaren heeft Van Haersma Buma actief, vol overtuiging en vaak succesvol gepleit voor verruiming van bevoegdheden voor politie, Openbaar Ministerie en veiligheidsdiensten. „Mensen willen graag meer veiligheid. Dan moeten ze wel bereid zijn daar aan mee te werken. Die bereidheid moet je kunnen afdwingen”, zegt het Kamerlid. Deze week zal hij voorstellen het meewerken aan grootschalig DNA-onderzoek afdwingbaar te maken. „Het is niet meer dan een burgerplicht.” De overheid, zegt Van Haersma Buma, is niet de vijand van de burger, maar diens verlengde.

Het denken van Sybrand Van Haersma Buma begint bij het collectief, zegt D66-leider Alexander Pechtold. „Mijn prioriteit is juist het beschermen van de rechten van het individu tegenover dat collectief.” Al die aandacht voor repressie, boete en controle zorgen er vooral voor dat het begrip voor mensen die afwijken van de norm afneemt. „Ik vind dat gevaarlijk, het draagt bij aan de toch al dreigende polarisatie”, zegt Pechtold.

En veiliger wordt het niet, zegt de D66-leider. „In de verwarring van de laatste jaren zijn er, met behulp van Van Haersma Buma, allemaal wetten gepasseerd die de schijn van veiligheid bieden. Geen terrorist laat zich er door tegenhouden, maar de rechten van het individu worden wel ingeperkt.”

Vraag hem naar zijn grootste wapenfeiten en Van Haersma Buma vertelt hoe hij er samen met D66 voor zorgde dat de verjaringstermijn werd geschrapt voor misdaden waar levenslang op staat. En hoe hij met een amendement de maximumstraf voor zware delicten wist op te rekken naar dertig jaar. Zijn antwoorden zijn typerend voor zijn imago als law-and-order man. Zoals Van Haersma Buma zelf zegt: „Barmhartigheid leidt soms tot onrechtvaardigheid.” Volgens het oude Verlichtingsideaal is het wezen van de democratie dat elk mens het recht heeft zijn eigen ongeluk te kiezen, zegt hoogleraar Zwalve. „Maar dat is een stelling die juist Sybrand niet zou ondersteunen. Het is een hele ouderwetse man, dat is ook zijn grote attractie.”

Veel mensen zien in al zijn politieke handelen zijn juridische achtergrond doorschemeren. Maar strafadvocaat en senator Britta Böhler (GroenLinks) verwijt Van Haersma Buma juist dat hij met die achtergrond zorgvuldiger zou moeten zijn als hij zich mengt in discussies over strafrecht. „Los van hoe ik politiek over hem denk, vind ik dat hij te vaak dingen zegt die politiek misschien scoren, maar juridisch gewoon niet kunnen. Dan vraag ik mij af of hij die kennis mist, of gewoon negeert.”

Fundamentele kritiek op overheidsoptreden is niet zijn eerste instinct. Zwalve: „Sybrand is zo integer dat hij denkt dat het overheidsapparaat dezelfde maatstaven hanteert als hij voor zichzelf doet. Ik denk dat niet.” Bij debatten over structurele tekortkomingen van het tbs-stelsel of de veroordeling van een onschuldige bij de Schiedammer Parkmoord verweten politieke tegenstanders hem dat hij vooral de overheid in bescherming probeerde te nemen.

Na het vernietigende rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over overheidsfalen bij de Schipholbrand, waarbij elf opgesloten illegalen de dood vonden, verzette Van Haersma Buma zich tegen de conclusie dat adequaat overheidsoptreden de doden had kunnen voorkomen. Ook wilde hij niet dat politici zouden terugkijken op de vraag wie bij de overheid verantwoordelijk was voor het gebrekkige brandveiligheidsbeleid. Dat moest het Openbaar Ministerie maar doen als het nodig was.

„Hij wil gewoon niet zien dat er bij de overheid dingen mis kunnen gaan”, zegt Naïma Azough, Kamerlid van GroenLinks. „Terwijl we dagelijks het tegendeel zien. Hij heeft een veel groter vertrouwen in de onfeilbaarheid van overheidsinstituten dan in checks and balances.”

Sybrand van Haersma Buma is trots op de bestuurstraditie in zijn familie. Maar dat hij in de politiek zelf zo ver zou komen was niet vanzelfsprekend. Als kind was Van Haersma Buma „een beetje teruggetrokken, een heel beschouwelijk ventje”, zegt zijn oudere zus Clarisse. Van Haersma Buma zelf: „Ik was echt een burgemeesterskindje, ik werd altijd aangesproken over mijn vader. Ik zat in de lagere school naast het zoontje van de dominee, die had hetzelfde probleem, we trokken naar elkaar toe.” Met zijn zussen had hij een afspraak gemaakt: als iemand zou vragen wat hun vader deed, zouden ze vertellen dat hij architect was. Zijn vaders werk had natuurlijk ook voordelen: „Als bij ons thuis de brandmelder ging, mochten we vaak mee met mijn vader om naar de brand te kijken.”

Nog maar nauwelijks achttien ging Van Haersma Buma rechten studeren in Groningen. Daar leerde Leo Pries hem ook kennen: bij de ontgroening van het studentencorps Vindicat en daarna als huisgenoot. Al snel liggen bij Pries thuis de fotoboeken op tafel: Van Haersma Buma met zijn jaarclub op een gala, op de racefiets in de Alpen, roeiend in een ‘acht’. Er is ook een serie foto’s van een groepje studenten in een rokerige kamer die allemaal gehuld zijn in vaalrode jasjes in verschillende staat van ontbinding. Het is de installatie van het bestuur van de corporale roeivereniging Aegir. Pries: „Het was gebruik dat je als nieuw bestuur probeerde van je voorgangers het oudste jasje te bemachtigen. Daar mocht je dan je eigen naam inzetten. Sybrand had een behoorlijk aftands ding, met nog sporen van een oude bitterbal in een binnenzak.” Hij was toen al, zegt Pries, enorm prestatiegericht.

De prominente plek die Van Haersma Buma bereikte in de Groningse studentenwereld was voor de familie een verrassing. Voor Van Haersma Buma zelf was het een keerpunt in zijn leven. Eindelijk kwam er iets waar hij zich volledig in kon storten. „Ik vond het echt geweldig, ik bleek te kunnen speechen en besturen.” Hij lacht: „Ik heb regelmatig tot het ochtendgloren zitten doorpraten over onzinnige moties, het bleek dus een goede voorbereiding op het Kamerlidmaatschap.” Het plezier van een dienende openbare functie had hem gegrepen. Gepland was het niet, zegt hij zelf. „Soms voel je gewoon dat iets goed zit.”

Na zijn studie werd Van Haersma Buma jurist bij de Raad van State en verhuisde hij naar Den Haag. Daar maakte hij deel uit van een clubje nieuwelingen waar ook Wanda Oosterbroek en Els van der Linde bij hoorden, nu allebei rechter in Alkmaar. De jonge juristen werden daar gevormd, ze zagen overheidsbeleid soms ontzettend wringen, zoals bij de vreemdelingenwetgeving. Het viel Oosterbroek en Van der Linde op dat Van Haersma Buma die ervaring vertaalde naar politieke consequenties. „Hij zocht al snel naar het bredere perspectief.”

Van Haersma Buma werd in zijn nieuwe woonplaats al actief binnen de lokale CDA-afdeling. Hij begon vanaf 1994 op te vallen, niet alleen omdat hij hard werkte, maar vooral door zijn gebrek aan de bij die partij zo gewaardeerde voorzichtigheid. Frank Kerckhaert, nu burgemeester van Hengelo, was toen voorzitter van de Kamerkring Den Haag. „Bij het CDA vinden we het nog wel eens belangrijk om meningen te verpakken, of het juiste moment af te wachten. Sybrand is daar het tegenovergestelde van. Wat hem drijft is een totaal gebrek aan terughoudendheid en angst.” Ook nu nog valt het op hoe direct Van Haersma Buma kan zijn. Fractiegenoot Eddy van Hijum: „Hij kan heel hard uit de hoek komen, hoewel hij dat zelf misschien niet eens doorheeft. Ik vraag mij daardoor af of hij bij iedereen warme gevoelens oproept.”

Niet alleen het karakter, ook de standpunten van het nieuwe CDA-lid werden niet door iedereen gedeeld. Kerckhaert: „In 1998 was Sybrand te radicaal en te hard in zijn standpunten over asielbeleid en veiligheid. Eigenlijk past hij nu veel beter in het tijdsbeeld.” Nu, zegt Van Hijum, staat de hele fractie achter zijn lijn.

Wie Van Haersma Buma op tv of in de Kamer ziet, ziet een wat formele man, zegt zijn zus. Het Kamerlid zelf: „Ik heb wel een streng gezicht, ja.” Hij heeft de neiging „voor de camera’s het volk les te geven”, zegt professor Zwalve. Ook de Alkmaarse rechters zien hem wel eens op tv. „Hij staat daar heel stevig ferme uitspraken te doen. Hij is wel een beetje een rechtse houwdegen, dat heeft hij vast in de politiek geleerd, zeker niet bij de Raad van State”, zegt Oosterbroek. Van der Linde lacht: „Hij is op tv extremer dan ik hem ken. Die rol speelt hij wel goed.”

Er is ook een kant die buitenstaanders niet of minder zien. De kant van de loyale broer en trouwe vriend, die zo ongeveer elke reünie die zich in zijn omgeving aandient zelf organiseert. Die voor de Van Haersma Buma-clan de familiebegraafplaats beheert. Neem het jaar dat de locatie van traditionele kerstviering van de familie pas op het laatste moment duidelijk was, zegt zus Clarisse Buma: „Uiteindelijk zit de hele familie plus de aanhang van zijn vrouw bij Sybrand aan één lange tafel, en bestelt Sybrand gewoon twintig roti.” Van Haersma Buma zat net drie dagen in zijn nieuwe huis.

Hoe streng hij ook kijkt, Van Haersma Buma houdt van grappen, hoe droger hoe beter: voor een Sinterklaasviering bij de Raad van State maakte hij voor de juriste die later zijn vrouw zou worden het ‘Raad-van-State’-spel, een variant op monopolie waar hij de soms frustrerende ervaringen van de beginnende juristen over het werk in deze omgeving van hooggeleerde staatsmannen verwerkte. Eén van de vakjes op het bord: ‘Uw nota wordt ongezien in de prullenbak gegooid, u gaat niet langs Start’. Elf jaar geleden, als nieuwe medewerker van de CDA-fractie, begon hij samen met twee collega’s de nog bestaande traditie om bij het Kerstdiner van de fractie het boekje ‘Kansloze en kansrijke acties’ te presenteren, gevuld met onnozele Kamervragen, genante versprekingen en onnavolgbare krantenberichten.

Hij is, zeggen ook zijn tegenstanders, „ontzettend integer” en speelt nooit spelletjes. Burgemeester Kerckhaert: „Hij heeft een grote behoefte alles recht voor zijn raap te doen. Het kan hem weinig schelen wat andere mensen denken.” Het is een karakterisering die vaker klinkt: Van Haersma Buma mag wat hard zijn, hij is zo eerlijk dat het plezierig met hem samenwerken is. Het zijn die eigenschappen waarom beide rechters uit Alkmaar – die ceremoniemeesters waren op zijn huwelijk – op Van Haersma Buma stemmen. Niet omdat ze echte CDA-kiezers zijn. Maar omdat ze blij zijn dat een man als hij in de politiek zit.