Het Deense model blijkt toch geen wondermiddel

Blijven leren tijdens het werk. Daarin zijn de Denen sterk. „Verder doet Denemarken het echt niet beter dan Nederland”, zegt Mei Li Vos, Tweede Kamerlid voor de PvdA. Tijdens haar werkbezoek aan Denemarken is er vooral „een aantal mythes doorgeprikt” over het Deense model.

Vos is het weekend net teruggekeerd van een reis naar Denemarken met leden van de Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Aangezien het kabinet-Balkenende IV volgende week met Prinsjesdag bekendmaakt hoe er meer mensen aan het werk moeten komen, willen de Kamerleden goed beslagen ten eis komen. Zo wil het kabinet een aantal aanbevelingen van de commissie-Bakker (Naar een toekomst die werkt) snel uitvoeren en heeft Bakker zich deels door het Deense model laten inspireren. In Denemarken werkt 80 procent van de beroepsbevolking. Dat moet Nederland, waar 73 procent werkt, ook zien te bereiken, heeft het kabinet zich ten doel gesteld.

Maar hoe? Economen, ministers en internationale organisaties roemen Denemarken, omdat het kleine Scandinavische land al jaren in de top staat van landen met het hoogste aantal werkenden en internationaal ook heel concurrerend is. Toch is de arbeidsmarkt in Nederland de laatste jaren flexibeler geworden, meent Vos.

Het Kamerlid (38) zit anderhalf jaar in het parlement en was voordien de drijvende kracht achter de snel groeiende vakbond Alternatief voor Vakbond (AVV) voor jonge flexwerkers en zelfstandigen. Ze had de vakbond samen met anderen in 2005 opgericht uit ergernis over de grootste vakcentrale FNV, die „vervallen’’ was tot een organisatie van 55-plussers en niet-werkenden.

„Denemarken mag een hoog aantal werkenden hebben, maar het kent ook een grote verborgen werkloosheid’’, zegt Vos. Het aantal niet-actieven – mensen die in de ziektewet zitten, arbeidsongeschikt zijn, gedwongen vervroegd zijn uitgetreden en niet werkende vrouwen van emigranten – is met 900.000 enorm hoog. Dat is evenveel als de 900.000 onvrijwillig werklozen die in Nederland aan de kant staan. Alleen is de beroepsbevolking in Nederland met 8 miljoen wel groter dan de 3 miljoen in Denemarken, zegt Vos.

Dat in Denemarken desondanks meer vrouwen een fulltime baan hebben dan in Nederland, waar de meeste vrouwen in kleine deeltijdbanen werken, heeft volgens de voormalige vakbondsvrouw vooral te maken met betere kinderopvang. Ook werkt in Denemarken de helft van de werknemers in de collectieve sector, waar de overheid en gemeenten gericht beleid voeren om vrouwen in fulltime banen aan te nemen. Bovendien zijn stellen financieel gedwongen fulltime te werken omdat mensen gezien de hoge belastingdruk (63 procent) en de hoge kosten van levensonderhoud minder overhouden. „De situatie in Nederland is wat dit betreft wezenlijk anders dan die in Denemarken.”

Wel ziet ze veel in de manier waarop Denemarken de inzetbaarheid van werkenden vergroot. Denemarken telt het grootste aantal mensen dat tijdens werk een opleiding volgt. „Dreigen werknemers hun baan kwijt te raken, dan kunnen ze snel omschakelen naar ander werk.”

De commissie-Bakker heeft volgens Vos belangrijke voorstellen gedaan iets soortgelijks in te voeren. Zo suggereert Bakker de werkloosheidsregeling WW om te vormen tot een werkverzekering. De werkgever, die van iemand af wil, heeft dan de verplichting loon door te betalen en is verantwoordelijk voor de reïntegratie van de werknemer.

Ook kennen de Deense ‘Job centers’ volgens Vos een dwingend activeringsbeleid: omscholen of een baan accepteren. Tegelijkertijd worstelt Denemarken volgens het PvdA-Kamerlid net zo hard als Nederland om de groep laag opgeleiden duurzaam aan de slag te houden (of te krijgen): schooluitvallers, jonge immigranten met een taalachterstand.

„Scholing en een activeringsbeleid zijn noodzakelijk om te voorkomen dat grote groepen laag opgeleiden buiten de boot vallen. Dat is de grote sociale kwestie, in Nederland en in Denemarken’’, zegt Vos. „Blijven werken en blijven leren is de grote klap die we moeten maken. Dat is belangrijker om meer werkenden te krijgen dan een nog soepeler ontslagrecht.”