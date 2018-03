DEN HAAG. De Nederlandse crickettitel is na 23 jaar teruggekeerd bij HCC. De Haagse ploeg was zaterdag in de finale van de play-offs om het landskampioenschap te sterk voor stadgenoot Quick. HCC won het uitduel met een verschil van 50 runs: 252/6 tegen 202 all out. Voor de club was het de 48ste landstitel.