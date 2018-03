Hanna geeft Federer een dag rust voor de finale

Roger Federer hoefde zaterdag niet lang na te denken over de vraag hoe hij op het afgelopen tennisjaar terugkijkt. „Stel mij die vraag over 24 uur nog maar eens”, zei de Zwitser nadat hij Novak Djokovic in de halve finale van de US Open had verslagen: 6-3, 5-7, 7-5 en 6-2. En hoewel hij voor de derde keer dit seizoen in een grandslamfinale staat, blijft Federer zonder prolongatie van zijn titel zonder één grote trofee in 2008.

Zijn bedenktijd is inmiddels verlengd: als gevolg van de tropische storm Hanna besloot de toernooiorganisatie de mannen- en vrouwenfinale met een dag uit te stellen – een noodmaatregel die voor het laatst in 1974 werd getroffen, toen Billie Jean King na twee regendagen Evonne Goolagong versloeg. Het geeft Fed Express de gelegenheid iets langer stil te staan bij zijn halve finale, die volgens velen de wederopstanding van de voormalig nummer één inluidde. „Speelde ik maar altijd zo smooth en geconcentreerd”, zei Federer. Want ook hij had gevoeld dat de magie in zijn spel tegen Djokovic terug was.

Federer startte opvallend sterk tegen de nummer drie van de wereld, die hem bij een toernooioverwinning van de tweede plaats zou hebben verdreven. In de eerste vijf games produceerde de Zwitser zeven winners en geen enkele onnodige fout. Bij het serveren verspeelde hij geen seconde, zich bewust van het gevaar dat storm Hanna hem elk moment uit zijn ritme zou kunnen halen. Die aanpak sorteerde effect: na slechts 25 minuten was de eerste set gespeeld: 6-3.

In de tweede set kwam Djokovic knap terug. Bij het derde setpunt retourneerde hij een opslag van Federer met 200 kilometer per uur en zag hoe de Zwitser een forehand in het net sloeg. Met hernieuwd zelfvertrouwen plofte Djokovic in zijn stoel.

In de derde set ging het lange tijd gelijk op. Maar bij 5-5 en 30-30 werd Djokovic afgeleid door een van de vele Federer-adepten in het Arthur Ash stadion. Zichtbaar aangedaan sloeg hij een forehand in het net en zag hij zijn tegenstander even later een niet te belopen backhand slaan. „Sommige mensen hebben Roger afgeschreven”, zei de Serviër na afloop van de bijna drie uur durende partij. „Hij is geen nummer één van de wereld meer. Maar zijn spel is nog altijd zeer constant. Als hij goed móét spelen, speelt hij op zijn best; dat is misschien wel zijn grootste kracht.”

Nadat Federer de wedstrijd op ‘love’ had uitgeserveerd, balde hij zijn vuist en schreeuwde hij het uit van vreugde. Op de vraag wie hij liever in de finale treft, Andy Murray of Rafael Nadal, gaf hij een verrassend antwoord. „Toch Rafa, want tegen hem heb ik de afgelopen jaren mijn beste wedstrijden gespeeld. Wimbledon was ons laatste hoogtepunt, ik hoop dat we dat kunststukje nog een keer kunnen herhalen.”

Federer constateerde dat hij terug is in de race om de nummer-éénpositie, die hij na vierenhalf jaar aan Rafael Nadal moest afstaan. „Alles is mogelijk”, zei Federer die in New York op jacht is naar zijn dertiende grandslamtitel. „Maar eerst maar eens kijken of ik het toernooi hier winnend kan afsluiten.”

De partij tussen Nadal en Murray werd zaterdagavond bij een stand van 6-2, 7-6 en 2-3 in het voordeel van de Schot gestaakt vanwege de regen. Gisteravond is de partij hervat. Bij het ter perse gaan van deze krant was de uitslag nog niet bekend.

Vannacht stond de finale tussen Serena Williams en Jelena Jankovic op het programma. De winnaar is tevens de nieuwe nummer één. Kijk voor de uitslag op www.usopen.org