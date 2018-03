Gouden Leeuw naar worstelfilm

The Wrestler van de Amerikaan Darren Aronofsky heeft in Venetië de Gouden Leeuw gewonnen. Zilver was er voor de Russische regisseur Aleksej German van Bumaznyj Soldat (‘Paper Soldier’). Haile Gerima kreeg de speciale juryprijs voor Teza.

Bij de toekenning van Gouden Leeuw prees juryvoorzitter Wim Wenders zaterdag niet de film of de regisseur maar allereerst het „hartverscheurende optreden” van hoofdrolspeler Mickey Rourke. Aronofsky liet de Amerikaanse acteur, die een uitgebluste American Wrestler speelt, dan ook als eerste een dankwoord uitspreken.

Wenders bracht zichzelf en de rest van de jury in verlegenheid door een opmerking over de regel die verbiedt om hoofdprijzen te geven aan films waarin bekroonde acteurs spelen. Wenders zei dat die regel moest veranderen. Daarmee gaf hij stof aan speculaties over met name toekenning van de Coppa Volpi voor de beste acteur aan de Italiaan Silvio Orlando (Il papà di Giovanna van Puppi Avati).

Na afloop maakte de geschrokken Wenders („ik zal nooit meer in een jury plaatsnemen”) de zaak nog erger door te zeggen dat hij niet aan de prestatie van Orlando wilde afdoen. „Integendeel. Ik bedoelde dat wij door Silvio te bekronen, de film geen andere prijs meer konden geven. Sorry Puppi.”

Twee films konden wel meerdere prijzen krijgen. Voor hun fluwelen camerawerk in Bumaznyj Soldat (‘Paper Soldier’) ontvingen Khamidhodjaev en Drozdov de Osella, en Aleksej German jr kreeg de Zilveren Leeuw voor beste regie. Voor Teza ontving regisseur Haile Gerima de Osella voor het beste scenario en de speciale juryprijs, een soort eervolle vermelding.

Ook een speciale juryprijs, maar dan voor zijn gehele oeuvre, ontving de Duitser Werner Schroeter. Zijn lyrische en theatrale film Nuit de Chien was opgenomen in de competitie en verdeelde het Lido in hartstochtelijke voor- en tegenstanders. Dat Schroeter een speciale prijs kreeg, lijkt erop te wijzen dat de jury ook met zijn film had geworsteld. „We hebben veel en lang strijd gevoerd”, zei Wenders. „Zullen we vertellen waarover, jongens”, vroeg hij aan zijn mede-juryleden. Die riepen hard ‘nee’.