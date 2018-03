Beide kandidaten in de Amerikaanse verkiezingsrace zeggen het te willen: verandering. Zij bedoelen verandering van de politieke cultuur: een einde maken aan de partijdigheid van het openbare bestuur, verkleining van de afstand tussen burgers en politiek en bevrijding van Washington uit de greep van lobbyisten. Toch is verandering maar tot op zekere hoogte het werk van politici. De maatschappij verandert, of zij het nu willen of niet. Zo zullen volgens het Amerikaanse Census Bureau etnische minderheden (Afro-Amerikanen, Latino’s, Aziaten) binnen één generatie in de meerderheid zijn. Met of zonder gekleurde president.

Er is nóg een minderheid in opkomst: die van de niet-gelovigen. En dat is voor Amerikaanse begrippen een sluipende revolutie. Nog in 2004 noemde Samuel Huntington in zijn boek Who Are We? de Verenigde Staten een ‘christelijke natie’. En inderdaad, de VS zijn lang niet zo geseculariseerd als West-Europa. Toch bedraagt het aantal Amerikanen dat zegt niet in een god te geloven intussen al 16 procent, meer dan er Afro-Amerikanen zijn (12,4 procent). En daar doen presidenten niets aan, ook al belijden zij openlijk hun religiositeit.

Het is een zwijgende minderheid, zeker vergeleken bij de nogal luidruchtige evangelische christenen. Maar op 3 oktober verheffen zij hun stem. Dan brengt acteur-presentator Bill Maher zijn docu-komedie Religulous uit. De titel is een montage van ‘religious’ (gelovig) en ‘credulous’ (goedgelovig). Vergeleken bij oudere Europese parodieën op het christendom, zoals Life of Brian van Monty Python (1979), is de toon mild. Maher veegt niet de vloer aan met religie, maar geeft lucht aan zijn verbazing, grenzend aan ongeloof, over de goedgelovigheid van gelovigen.

Zo vraagt hij aan senator Mark Pryor van Arkansas: „Gelooft u werkelijk dat de wereld 5.000 jaar geleden is geschapen en dat het kwaad in de wereld kwam omdat Eva naar de slang luisterde?” Pryor: „Zo kan het best gegaan zijn.” Maher: „Kom nou toch, senator! Ik vind het zorgelijk dat dit land wordt bestuurd door mensen die geloven in een sprekende slang.”

De meeste Amerikanen draaien Mahers motie van wantrouwen om. Die zeggen, met de populaire baptistenpredikant Rick Warren: „Ik zou nooit kunnen stemmen op iemand die niet gelooft in een hogere macht dan hijzelf.”

Dirk Vlasblom