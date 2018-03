Goede cijfers? Geef dan korting

De opening van het academisch jaar, vorige week maandag, stond op veel hogescholen en universiteiten in het teken van een zoektocht naar excellentie. Studenten verdienen hoogwaardig onderwijs aan toponderwijsinstellingen, zo luidt de consensus. Maar wat ontbreekt zijn echt uitvoerbare plannen om studenten te prikkelen beter hun best te doen.

Nederland heeft namelijk geen Harvard of Oxford, en de doorsnee Nederlandse student wil geen zestig uur per week aan zijn studie besteden, als twintig tot dertig uur voldoende is om de tentamens te halen. Een echte topuniversiteit zou in Nederland bovendien al gauw ten koste gaan van de ‘gewone’ zusterinstellingen – dus die komt er nooit. Er zijn de afgelopen jaren weliswaar diverse opleidingen en instituten opgericht die bij voorbaat al het voorvoegsel ‘top’ dragen, maar hoeveel waarde heeft dat als het predicaat door de instelling aan zichzelf wordt toegedicht?

Een van de voorstellen om toch beter onderwijs te kunnen bieden en studenten te prikkelen om te excelleren, kwam van UvA-rector Karel van der Toorn: laat studenten meer collegegeld betalen voor een betere opleiding, stelde hij (nrc.next, 2 september). Maar zouden we daarmee studenten eigenlijk niet straffen als ze willen excelleren? Is het niet een beter idee om het om te draaien door te belonen wat we goed vinden en te bestraffen waar we juist vanaf willen?

Een dergelijk beloningssysteem hoeft niet ingewikkeld te zijn. Geef een eerstejaars die cum laude na één jaar zijn propedeuse haalt als beloning 50 procent korting op het collegegeld van het tweede jaar. Biedt hem dan tegelijkertijd de mogelijkheid om deel te nemen aan een honoursprogramma. Haalt die student het tweede jaar ook soepel, en voltooit hij het honoursprogramma eveneens cum laude, dan volgt voor het derde bachelorjaar vrijstelling van het collegegeld. En voor studenten die maxima cum laude afstuderen – bijvoorbeeld tien per instelling – kunnen er beurzen beschikbaar worden gesteld om een tijd naar een topuniversiteit in het buitenland te gaan.

Wie moet dat betalen? De treuzelaars. Haalt een student in het eerste jaar minder dan bijvoorbeeld de helft van de studiepunten, dan kan hij alleen doorstuderen tegen betaling van een verhoogd collegegeld. Wie na twee jaar het propedeuseprogramma nog niet heeft afgerond, loopt tegen een verdubbeling van het collegegeld op. Vier jaar na aanvang van de studie dient de driejarige bachelor te zijn afgerond met een diploma. Is dat niet gelukt, dan betekent dat: verder studeren door kostendekkend collegegeld te betalen. Dit scheelt ook een hoop gedoe met selectie aan de poort of bindende studieadviezen. Immers, wie het wil en kan, haalt de eindstreep tegen normale of zelfs lagere collegegeldkosten, en wie het niet wil of niet kan, gaat geld betalen of verdwijnt.

Voor een masterstudie zou men de collegegelddifferentiatie kunnen baseren op de cijferlijst van het bachelordiploma. Matige studenten kosten nu eenmaal meer werk dan goede: meer uitleg, meer nakijken van schrijfsels. De veel gehoorde tegenwerping tegen stevig doorstuderen is dat studenten de tijd moeten krijgen om rond te kijken, zich te ontplooien en breed te ontwikkelen. Dat is natuurlijk zo. Maar waarom zou dat niet naast de studie kunnen, in plaats van ten koste van de studie? In de grotemensenwereld doen werknemers toch ook van alles naast hun reguliere baan, zoals bestuursfuncties - en vrijwilligerswerk?

De grote vraag blijft: hebben universiteiten wel de moed om studenten naar hun prestaties te laten betalen? Ik hoop maar van wel.

Frank Steyvers is docent psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

