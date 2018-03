Gescand! (1) klik@nrc.nl In Italië draait het om ‘fare la bella figura’, schrijft Ernst-Jan Mul uit Delft. Maar wat als je student bent in Bologna, en daar moe van wordt? Student Alessandro Raga vraagt op www.projecthelp.splinder.com mensen zich van hun slechtste kant te laten zien: onder de scanner.In de rubriek klik@nrc.nl staat elke dag een lezersfoto. Deze week is het thema: ‘Gescand!’ Verstuur de foto in jpg-formaat. Vergeet niet je naam, woonplaats en een beschrijving mee te sturen. Personen op de foto moeten instemmen met publicatie.Leg je hoofd onder het scanapparaat (of de kopieermachine), druk op de scan-knop en laat je ware gezicht zien. Mail het resultaat naar klik@nrc.nl

