Gergjev begint aan ?Hemel en Aarde?

Klassiek Gergjev Festival. Rotterdams Philharmonish Orkest o.l.v. Valery Gergjev. Gehoord: 6/ 9, De Doelen, Rotterdam. Festival t/m 13/9 Inl: www.gergievfestival.nl

Het dertiende Gergjev Festival in Rotterdam begon zaterdag met sacrale uitvoeringen van Da pacem Domine en Lamentate van Pärt en Mahlers Das Lied von der Erde. Het festivalthema ‘Hemel en Aarde’, biedt veel aanknopingspunten tot een inspirerende programmering.

De Doelen veranderde in een gewijde ruimte, met het schitterend zingende Nederlands Kamerkoor als een groepje kerkgangers in het a capella gezongen serene Da pacem Domine van Arvo Pärt , een op het gregoriaans gebaseerde smeekbede om vrede op aarde.

Pianist Ralph van Raat steeg boven zijn fysieke zelf en de vleugel uit in Pärts Lamentate, een pianoconcert over dood en lijden, volgens Pärt ‘een klaagzang voor de levenden, die dagelijks vechten tegen de pijn en de hopeloosheid van deze wereld.’

Aangrijpend zijn de mysteries van leven en dood in Mahlers Das Lied von der Erde. Gergjev doorschouwde de partituur vanuit de lucht, zijn handen fladderend als de vleugels van een trekvogel. Dat leverde resulteerde in een weids en hallucinerend, maar ook getormenteerd en soms licht chaotisch muzikaal landschap. Daarin wandelde tenor Klaus Florian Vogt die met degelijke stem probeerde niet in de afgrond te tuimelen.

Mezzosopraan Ekaterina Gubanova zweefde vanaf haar doorleefde inzet hoog en eenzaam boven de wolken en bezong de kommer en kwel op aarde met ingetogen emotionaliteit, hartverscheurend eindigend in het bijna gestamelde ‘Ewig, ewig…’.