Gelukkig is hij er tegen Macedonië weer

De gunstige ontwikkelingen in groep 9 van de WK-kwalificatie konden het Nederlands elftal zaterdag niet inspireren tot een goede prestatie in het oefenduel met Australië. Het gelijkspel van Noorwegen tegen IJsland (2-2) en de nederlaag van Schotland in Macedonië (1-0) zorgden in Eindhoven voor opgewekte gezichten op een verder toch sombere avond. Als Oranje woensdag in Skopje de Macedoniërs wél weet te verslaan, kan het direct een belangrijke stap zetten richting Zuid-Afrika.

Zover is het nog lang niet. Het lijkt lang geleden dat het Nederlands elftal de voetbalwereld verbaasde met ruime zeges op de WK-finalisten Frankrijk en Italië. Na de triomfen in de groepsduels tijdens het EK in Bern heeft Oranje geen wedstrijd meer gewonnen. Bondscoach Bert van Marwijk baalde van het resultaat tegen Australië (1-2 nederlaag) en was er vooral ziek van dat Nederland na de voorsprong in de zesde minuut (doelpunt Klaas Jan Huntelaar) tot het moment dat doelman Maarten Stekelenburg kort voor rust van het veld werd gestuurd, ook met elf man de mindere was van de Socceroos.

De slag werd verloren op het middenveld, waar Mark van Bommel en Nigel de Jong voor de stabiliteit moeten zorgen die Van Marwijk noodzakelijk acht bij Oranje. Zij werden door de nieuwe bondscoach in de voorbije weken de hemel in geprezen, maar nu bleven de lovende woorden achterwege. En verder faalde het achterste gedeelte van de as, waar Joris Mathijsen en André Ooijer wel vaker een halfslachtige indruk maken als het op verdedigen aankomt. De Australiërs kregen veel ruimte om hun op atletisch vermogen gebaseerde speelwijze uit te voeren.

Van Marwijk concludeerde dat Oranje er niet in was geslaagd schaduwspits Brett Holman af te stoppen. Een reserve van AZ, de ex-speler van NEC, die bekendstaat om zijn loopvermogen. En dat terwijl de verdedigende middenvelders er op 20 augustus wel in waren geslaagd om de geprezen Andrei Arsjavin van Rusland uit de gevarenzone voor het doel weg te houden. Van Marwijk weet het matige optreden tegen Australië aan een gebrekkige concentratie die slordig spel in de hand werkte.

Exemplarisch hiervoor was tevens de te zachte en ondoordachte terugspeelbal van John Heitinga. Ajaxdoelman Maarten Stekelenburg, die wel vaker onbesuisd zijn doel uitkomt en zichzelf daarbij ook kan blesseren, werd erdoor verrast, torpedeerde bij zijn val spits Josh Kennedy en kreeg terecht rood. De strafschop werd simpel benut door Harry Kewell (1-1).

Bij de vervanging van Stekelenburg haalde Van Marwijk Huntelaar naar de kant om doelman Henk Timmer in het veld te kunnen brengen. Een zware concessie. De Ajacied speelde goed en ontpopte zich voor het eerst als een waardige opvolger van Ruud van Nistelrooy. Als Heitinga in de 21ste minuut de bal naar hem had gespeeld in plaats van zelf te prutsen, had hij de wedstrijd toen al beslist. In de duels en zelfs op snelheid toonde Huntelaar aan zich op dit niveau staande te kunnen houden. Van Marwijk had er beter aan gedaan Rafael van der Vaart van het veld te halen. Maar het gebrek aan evenwicht op het middenveld dwong hem tot zijn keuze, zei hij achteraf.

Oranje blijft kwetsbaar in het centrum van de verdediging. Dat bleek wel bij het tweede doelpunt van Australië. In de tweede helft probeerde het Nederlands elftal nog wat recht te zetten. Maar Pim Verbeek, de Nederlandse coach van de Socceroos, had het tactisch goed voor elkaar. In een 4-4-2-formatie, die in balbezit omschakelde naar 4-2-4, bleef zijn team leunen op een maximumaantal verdedigers. Alleen tussen de linies werden openingen gezocht. Ruimte ontstond toen Giovanni van Bronckhorst een bal naar een tegenstander kopte, Luke Wilkshire (ex-Twente) kon voorzetten en Kennedy de vrijheid kreeg van Mathijsen om in te koppen.

Er heerste zaterdagavond aanvankelijk de nodige verwarring over de gevolgen van de rode kaart van Maarten Stekelenburg. Dreigde voor hem een schorsing of niet? Directeur betaald voetbal Henk Kesler toog zelfs naar de kleedkamer van de Engelse arbiter Martin Atkinson om dit uit te zoeken. Er werden telefoontjes gepleegd naar allerlei specialisten op het gebied van de reglementen. Uiteindelijk kwam het hoge woord eruit. Stekelenburg is geschorst voor het eerstvolgende oefenduel van Oranje en mag de kwalificatiewedstrijden gewoon keepen. „Een pak van mijn hart”, zei Van Marwijk, waarmee hij aangaf dat de opvolger van Edwin van der Sar kennelijk nu al onvervangbaar is.