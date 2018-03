De herfst nadert alweer met brutale schreden. Als ik het had willen negeren, zou me dat onmogelijk zijn gemaakt door een reusachtig steigerdoek op de hoek van de Rozengracht en de Marnixstraat in Amsterdam. Een steigerdoek is een doek dat opzienbarend steigert tegen de gevel van een te verbouwen pand. Niemand kan er zijn ogen van afhouden.

Op dit doek waren, zoals vaker, twee mooie jonge mensen te zien. Ze liepen op straat in een stad, zonder elkaar écht aan te raken. Het kon een paartje zijn, maar ook twee goede collega’s. In hun kleding tekende het najaar zich al af: de vrouw, een brunette, droeg een lange, bruine, wollen jas die overigens nog wel bijna tot op haar borst openviel, de man liep in een bruin jack en lichtbruine broek naast haar, terwijl hij zijn gezicht naar haar toewendde. Zij deden dit alles uit naam van Tru Trussardi, PC Hooftstraat 31.

Ik vroeg me af welke sensatie zulke fotomodellen zouden ondergaan als ze zichzelf zó zagen, net als ik staande op een druk kruispunt, een meter of dertig van het doek. Het was misschien wel een hoogtepunt in hun carrière, zoveel zichtbaarheid midden in een wereldstad, de onontkoombare blikvanger voor al die duizenden gehaaste wandelaars, fietsers en automobilisten.

Vroeger was zoiets alleen voor filmsterren weggelegd, opgehangen in kleurige affiches tegen bioscoopgevels. Misschien knaagde het daar ook een beetje voor de fotomodellen: zij hingen anoniem aan zo’n gevel en hun gezichten zou je morgen weer vergeten zijn. Was dat frustrerend en maakten ze nog gauw een foto van hun foto in dit straatbeeld voor het doek verwijderd werd? Of kon het ze niet schelen?

Ik zag een serie in de krant voor me: Mens achter model. Modellen gefotografeerd vóór hun afbeeldingen in de reclame en daarbij bondige interviews met essentiële vragen: wie ben je, wat wil je, wat hoop je, wat vrees je?

Misschien waren zulke gedachten nooit bij me opgekomen, als ik niet een nichtje had dat zelf aspiraties koesterde als fotomodel. Ik had haar zien opgroeien, een slank meisje met een apart, verfijnd gezicht. Voor mij was ze altijd alleen maar kind geweest, nieuwsgierig en onschuldig. Pas de laatste keer dat ik haar zag, was er opeens die sprong naar de zelfbewustheid, de groeiende zekerheid over haar aantrekkingskracht.

Toen ook hoorde ik voor het eerst over haar ambities. Zestien jaar was ze pas, maar een internationaal georiënteerd modellenbureau had al interesse getoond. Ze kon de eerste opdrachten verwachten. Ze moest haar jaarlijkse bezoek aan ons afzeggen omdat er elk moment belangrijke telefoontjes konden komen. Vorige week hoorde ik dat haar eerste presentatie op de website van het bureau een feit was.

En ja, daar stond en zat ze dan: in badpakjes (een- en tweedelig), de ogen geloken of ietwat zwoel boven een blote schouder. Daarnaast waren de belangrijkste lichaamskenmerken voor een mannequin ingevuld: lengte, borstomvang, heupen, confectie- en schoenmaat, kleur ogen en haar.

Ik voelde een vage ongerustheid. Was ze niet te jong voor die harde glamourwereld? Maar tegelijk wist ik dat ik trots zou zijn als zij ooit op de Rozengracht zou hangen, zó trots dat ik onmiddellijk een foto zou maken om aan haar op te sturen.