Film van de dag André Waardenburg My Favorite Wife. Het aan acteur Cary Grant gewijde zomerprogramma van het Filmmuseum is voorbij, maar gelukkig komen zijn beste films ook vaak voorbij op tv. Zo kunnen we morgenochtend genieten van de minder bekende, maar uiterst plezierige komedie My Favorite Wife. Grant speelt een man die er op de dag van zijn hertrouwen achter komt dat zijn doodgewaande vrouw nog springlevend is. Als hij haar ziet, is hij meteen weer verliefd. Weinig doortastend als hij is, lukt het hem niet dit aan zijn kersverse bruid te vertellen. Bovendien wordt hij stinkend jaloers als blijkt dat zijn vrouw na haar schipbreuk 7 jaar op een onbewoond eiland heeft vertoefd met een bijzonder aantrekkelijke man. Grant is weer grandioos in zijn reacties op allerhande tijdingen; zijn ogen en subtiele stembuigingen doen het komische werk. (Garson Kanin, 1940, VS), morgen BBC 2, 11.35-13.00u.André Waardenburg