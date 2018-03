EU wil einde Russische bufferzone

Bernard Kouchner, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, had al weken geleden in Brussel gezegd dat de tekst van het akkoord tussen Rusland en Georgië over een staakt-het-vuren „niet helemaal perfect” was. Maar dat had je, vond hij, met alle teksten.

Afgelopen weekeinde, tijdens een informele vergadering van Europese ministers in Avignon, kwam hij met nieuws over die niet-perfecte tekst: er waren ‘vertaalproblemen’. Opnieuw deed Kouchner alsof die niet belangrijk waren. „Dit heb je altijd wel.”

Als EU-voorzitter had Frankrijk de onderhandelingen over het zogenoemde ‘zes-punten-plan’ geleid en Frankrijk wil graag dat het een succes blijft. Ook al houdt Rusland zich niet aan de afspraken uit dat akkoord: er zijn nog steeds Russische troepen en Russische controleposten op Georgisch grondgebied. De Franse president Nicolas Sarkozy leidde vandaag een EU-bezoek aan Moskou om de troepen daar weg te krijgen en Rusland akkoord te laten gaan met een EU-missie in Georgië.

Waren die vertaalproblemen echt zo onbelangrijk? Russische diplomaten in Brussel zeggen al dagen dat hun land zich wél aan het akkoord houdt. Daarin staat, zeggen ze, dat Rusland ‘aanvullende veiligheidsmaatregelen’ mag nemen voor de veiligheid van Zuid-Ossetië en Abchazië, totdat er een ‘internationaal mechanisme’ is om die te garanderen.

Kouchner legde uit wat het probleem was: in de Franse tekst van het akkoord staat dat het gaat om de veiligheid en stabiliteit ‘in’ Zuid-Ossetië en Abchazië. In het Frans: ‘en’. In de Russische tekst is dat vertaald alsof er in het Frans ‘de’ stond. Het gaat over de veiligheid ‘van’ of ‘voor’ de twee gebieden. En voor de veiligheid van Abchazië en Zuid-Ossetië is het nodig, vinden de Russen, om controleposten en troepen te hebben buiten Zuid-Ossetië en Abchazië.

Europese diplomaten zeiden in Avignon dat Rusland nu wel beseft dat het beter is om het akkoord uit te voeren zoals de EU wil – die ‘signalen’ waren er. Daarom is het ook minstens zo belangrijk dat Sarkozy vandaag voor elkaar krijgt dat niet alleen de Russische troepen worden teruggetrokken, maar dat Rusland ook de Europese missie in Georgië accepteert die de lidstaten zo snel mogelijk willen sturen. Als die missie er is, moet Rusland hoe dan ook weg uit de ‘veiligheidszone’ rondom Abchazië en Zuid-Ossetië.

Het volgende probleem is dan of de missie ook in Zuid-Ossetië en Abchazië wordt gestationeerd. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Frank-Walter Steinmeier zei in Avignon dat eerst het probleem van de ‘veiligheidszone’ moet worden opgelost. Het was „stap voor stap”. Anoniem zeiden diplomaten dat er EU-landen zijn, vooral Duitsland, die het idee hebben opgegeven dat de internationale gemeenschap nog een rol zou kunnen spelen in Zuid-Ossetië en Abchazië zelf.

De Nederlandse minister Maxime Verhagen verzette zich in Avignon fel tegen die gedachte. „Het kan niet zo zijn dat op slinkse wijze delen van Georgië worden ontvreemd aan dat land.” Dat zou betekenen dat het Westen accepteert dat Rusland door ‘oude machtspolitiek’ een land opsplitst. Internationale waarnemers, vindt Verhagen, moeten in heel Georgië hun werk kunnen doen.

Verhagen steunde afgelopen weekeinde wel het idee van Steinmeier dat er een onderzoek moet komen naar het begin van de gevechten tussen Georgië en Rusland. Ook de andere EU-landen vinden dat nodig.

Kouchner zei dat nog niet duidelijk is wie dat onderzoek gaat doen. Maar opeens herinnerde hij zich dat VN-secretaris generaal Ban Ki-moon had laten weten dat de VN een fact finding mission wil sturen. „Dat zou een deel van het antwoord kunnen zijn.”

Kouchner wilde niet ingaan op de vraag wat de EU doet als het bezoek van Sarkozy aan Moskou – met EU-buitenlandcoördinator Javier Solana en de voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso – tot niks leidt. Sancties tegen Rusand, zoals de Oost-Europese EU-landen en Zweden willen, waren volgens hem nog steeds niet aan de orde.

De Oost-Europese EU-lidstaten krijgen ook niet hun zin als het over Oekraïne gaat. Ze willen dat de EU Oekraïne morgen, tijdens een topontmoeting in de Franse stad Evian, perspectief biedt op EU-lidmaatschap. Dat zal niet gebeuren.

