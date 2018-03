NAARDEN. Sky Radio lanceert vandaag een nieuw onlineradiostation: Number 1 Station. Het nieuwe webradiostation draait 24 uur per dag alle nummer 1 hits uit de Top 40 van 1965 tot nu. Dat heeft de zender gisteren gemeld. De platen worden gedraaid in chronologische volgorde. De eerste plaat is I feel fine van The Beatles en de laatste is deze week Stop de tijd van Marco Borsato.