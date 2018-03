Eni doet overname in Canada

Het Italiaanse olieconcern Eni neemt voor 923 miljoen Canadese dollar (608 miljoen euro) in contanten branchegenoot First Calgary Petroleums over om zijn olie- en gasreserves te vergroten. Dat maakte Eni vandaag bekend. De overname wordt unaniem gesteund door het bestuur van First Calgary en wordt waarschijnlijk tegen het einde van dit jaar afgerond. Het Canadese First Calgary is actief in Algerije met de ontwikkeling van een groot olie- en gasveld. Door de overname vergroot Eni zijn olie- en gasreserves met 190 miljoen vaten.