En hopen dat ze dan achterin minder slordig zijn

Met een knullige terugspeelbal stond John Heitinga zaterdagavond aan de basis van een primeur voor doelman Maarten Stekelenburg. De opvolger van Edwin van der Sar kon vervolgens weinig anders dan de aanstormende Australische aanvaller Josh Kennedy neerhalen. De Engelse scheidsrechter Martin Atkinson bestrafte de overtreding met een strafschop en een rode kaart. Daarmee werd Stekelenburg de eerste doelman van het Nederlands voetbalelftal die vroegtijdig werd weggestuurd. „Is dat zo? Nou dan heb ik met mijn rode kaart toch nog geschiedenis geschreven”, zei Stekelenburg met gevoel voor zelfspot. Woensdag staat de doelman van Ajax in het uitduel met Macedonië gewoon weer onder de lat. Dergelijke fouten zijn tijdens een WK-kwalificatiewedstrijd uit den boze. Maar garanties dat de verdediging tegen Macedonië niet opnieuw in de fout gaat, heeft bondscoach Bert van Marwijk niet.

De defensie van het Nederlands elftal biedt weinig zekerheid. Tijdens het vriendschappelijke duel met Australië bleek de verdediging andermaal de zwakste linie. Voor doelman Stekelenburg vormden Giovanni van Bronckhorst (linksback), André Ooijer, Joris Mathijsen (beiden centraal) en John Heitinga (rechtsback) de verdediging van Oranje tegen de Socceroos. Na het wegsturen van Stekelenburg mocht Henk Timmer opdraven voor zijn zesde interland.

Waar het Nederlands elftal een overschot heeft aan creatieve middenvelders en schotvaardige aanvallers, heeft het achterin een chronisch gebrek aan internationale topverdedigers. De voorbije jaren kon Edwin van der Sar met soms subliem keeperswerk nog veel van de problemen verhullen, maar de doelman van Manchester United heeft inmiddels bedankt voor Oranje.

De wijze waarop de Australiër Kennedy in de tweede helft het winnende doelpunt voor de formatie van Pim Verbeek maakte, was symptomatisch. De spits mocht een kwartier voor tijd geheel vrijstaand de bal langs Timmer koppen. Volgens verdediger Joris Mathijsen vloeide het doelpunt voort uit „een samenloop van omstandigheden”. „De bal werd een beetje ongelukkig weggewerkt waarna die spits tussen Nigel (De Jong, red.) en mij vrij komt te staan. Op dat moment na hebben we het in de tweede helft denk ik aardig gedaan”, stelde de speler van HSV na de eerste thuisnederlaag sinds november 2005.

De vorige bondscoach Marco van Basten heeft in vier jaar tijd vele malen geëxperimenteerd met zijn verdediging, maar het inzetten van spelers als Ron Vlaar, David Mendes da Silva en Kew Jaliens bracht geen verbetering. Ook Van Basten viel terug op het centrale duo Ooijer en Mathijsen. Van Marwijk houdt – zoals vooraf al was verwacht – vast aan deze lijn.

De bondscoach hield zich vooralsnog doof voor de roep om het selecteren van Dirk Marcellis. Van Marwijk wil eerst afwachten of de jonge PSV’er zijn opmars kan voortzetten nu alle ogen op hem gericht zijn. De bondscoach gaat uit van het principe dat spelers niet zomaar bij Oranje komen en dat spelers die hun sporen bij het Nederlands elftal hebben verdiend niet zomaar worden afgeschreven.

In de aanloop naar het WK van 2010 zullen de huidige verdedigers van Oranje voorlopig dus de voorkeur krijgen. De verdediging oogde zaterdag tegen Australië alles behalve solide. De hoofdrolspelers zelf zijn de kritiek inmiddels meer dan zat. Ooijer maakte zich na afloop zo snel mogelijk uit de voeten. Mathijsen verzuchtte: „Het boeit me eerlijk gezegd al tijden niet meer wat anderen over me zeggen of schrijven.”