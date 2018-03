`Elke advocaat moet opstaan voor rechter`

Hilversum. Elke advocaat moet opstaan voor een rechter. Dat heeft algemeen deken Willem Bekkers van de Orde van Advocaten zaterdag gezegd in het Radio1-journaal. Vrijdag schreef NRC Handelsblad dat de Rotterdamse rechtbank heeft besloten dat de advocaat Mohammed Enait niet langer hoeft op te staan bij binnenkomst van rechters in de rechtszaal. Enait, een orthodoxe moslim, weigert op te staan omdat ”de islam leert dat alle mensen gelijk zijn”, zo zei hij. ”Nederland is een rechtsstaat”, zei Bekkers. ”Daarin passen een onafhankelijke rechterlijke macht en advocatuur. In die rol hebben ze eerbied en respect voor elkaar.”Een advocaat moet eerbied voor de rechtbank hebben.” Het staat volgens Bekkers niet in de wet, maar is wel goed gebruik.