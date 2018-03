Eerste Nederlandse medailles bij Paralympics

Zwemmers Mirjam de Koning en Mike van der Zanden hebben de eerste Nederlandse medailles op de Paralympische Spelen van Peking gewonnen. De Koning eindigde in de klasse S6 als tweede op de 100 meter vrije slag in een tijd van 1.19,24. De Amerikaanse Eleanor Simmonds zwom de snelste tijd (1.18,75). Van der Zanden eindigde in de klasse S10 als derde op de 100 meter vlinderslag. Hij zwom een tijd van 59,39. De Braziliaan Andre Brasil won het goud in de wereldrecordtijd van 56,47.

De Paralympische Spelen kenden zaterdag een spectaculaire opening. In China, een land waar gehandicapten lang te maken hadden met discriminatie, waren de motto’s nu ‘Eén wereld, één droom’ en ‘Grensverlegging, integratie, gelijkheid’.

Op de eerste dag begonnen de Nederlandse tafeltennissers Nico Blok en Kelly van Zon gisteren met een zege. Zwemmer Michel Tielbeke zwom in de series van de 100 meter vlinderslag een persoonlijk record van 1.03,94, maar dat was niet snel genoeg voor een finaleplaats.

Dressuuramazone Petra van de Sande eindigde vanochtend met haar paard Toscane op de vierde plaats met een score van 66.909.

De tennissers startten het toernooi goed. In het mannenenkelspel bereikten Eric Stuurman, Maikel Scheffers en Ronald Vink de tweede ronde. Bij de vrouwen wonnen Jiske Griffioen en Sharon Walraven hun eerste wedstrijd.

Wheeler Kenny van Weeghel heeft zich op de 400 meter geplaatst voor de halve finales van morgen. Van Weeghel klokte de vijfde eindtijd (48,69).

De CP-voetballers verloren de eerste groepswedstrijd van Brazilië met 1-0. De rolstoelbasketballers verloren hun tweede wedstrijd van Canada met 59-32, gisteren wonnen ze wel van Mexico. Na de 3-0 overwinning op Japan wonnen de zitvolleybalsters vandaag ook hun tweede wedstrijd. Oekraïne werd met 3-1 verslagen.