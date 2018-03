een weekeinde vol voetbal

Zowel Mexico als de Verenigde Staten heeft zaterdag een politiek beladen duel gespeeld in de kwalificatieronde voor het WK voetbal in 2010 (Zuid-Afrika). De voetballers van de VS speelden voor het eerst sinds 61 jaar weer op Cuba, dat in Havana met 1-0 werd verslagen.

In het Azteca stadion in Mexico Stad grepen tienduizenden Mexicanen het thuisduel met Jamaica (3-0 zege) aan om te protesteren tegen de gestegen criminaliteit en een gewelddadige drugsoorlog in hun land waarbij dit jaar ruim 2.700 mensen zijn omgekomen. Na een oproep van de Mexicaanse voetbalbond had minstens driekwart van de 100.000 toeschouwers zich in het wit gestoken, evenals de voetballers die normaal in het groen spelen.

De Franse bondscoach Raymond Domenech kan in eigen land opnieuw op flinke kritiek rekenen. Zijn ploeg, die afgelopen zomer bij het EK teleurstelde, verloor zaterdag de eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK. De Fransen verloren met 3-1 van Oostenrijk, waar de nieuwe bondscoach Karel Brückner (ex-Tsjechië) een glorieus debuut beleefde.

De andere grote voetballanden begonnen zaterdag wel goed aan de kwalificatiereeks voor het WK, weliswaar tegen zwakke tegenstanders. Duitsland was met 6-0 veel te sterk voor Liechtenstein, Engeland versloeg Andorra met 2-0 en Portugal wees Malta met 4-0 terug.

Ook regerend wereldkampioen Italië, met de teruggekeerde bondscoach Marcello Lippi op de bank, kwam tot winst. In Larnaca werd Cyprus met 2-1 verslagen. De Nederlandse scheidsrechter Pieter Vink deelde liefst zeven gele kaarten uit. Met twee treffers was Antonio di Natale de gevierde man bij Italië. Opvallend was de thuisnederlaag van Roemenië tegen Litouwen: 3-0.

Nog steeds onder leiding van Leo Beenhakker is Polen zaterdag matig begonnen aan het kwalificatietoernooi voor het WK. Polen moest tegen Slovenië voor eigen publiek in Wroclaw genoegen nemen met 1-1. „Ik ben teleurgesteld in het resultaat en ons spel”, aldus Beenhakker. „Slovenië heeft ons verrast.”

Nieuw Zeeland is nog twee wedstrijden verwijderd van deelname aan het WK. Het elftal versloeg Nieuw-Caledonië zaterdag met 3-1 en eindigt daarmee als eerste in de kwalificatiereeks van Oceanië. Nieuw-Zeeland moet nu met de nummer vijf van de Aziatische groep strijden om één ticket.

Voor de tweede keer in drie interlands is Carlos Tevez bij Argentinië zaterdag van het veld gestuurd. De spits van Manchester United kon zich in het WK-kwalificatieduel met Paraguay (1-1) niet beheersen. Na twee zware charges moest hij na een half uur naar de kleedkamer. Met tien man werkte Argentinië nog een achterstand weg. In de groep blijft Paraguay met 14 punten aan kop, Argentinië staat tweede.

Suriname heeft zaterdag een zware nederlaag geleden in de WK-kwalificatie. Het team ging in San José met 7-0 onderuit bij Costa Rica. Suriname ontvangt woensdag El Salvador. De ploeg moet dat duel winnen om nog uitzicht te houden op deelname aan het WK.

De voetbalsters van AZ hebben zaterdag hun derde wedstrijd in het UEFA-Cuptoernooi gewonnen. In het Servische Nis werd Narta Chisinau uit Moldavië met 7-0 verslagen. De Nederlandse landskampioen moet morgen de laatste wedstrijd tegen ZFK Masina Nis winnen om door te gaan naar de tweede kwalificatieronde. AZ is nog wel afhankelijk van de nummer twee in de groep, Glasgow City, dat ook ook vier punten heeft, maar een slechter doelsaldo.