Dronken varkens

Naar aanleiding van mijn Umbrische vertellingen vorige week, kreeg ik een mailtje van Theo en Judi. ‘Sinds 3 jaar wonen we nu in Bevagna (niet ver van Assisi, JV) en hebben de Umbrische keuken goed leren kennen in al zijn seizoenen. We herkennen dat gevoel van God in Italië en dat is dan de beloning die staat tegenover de alledaagse zorgen van ons als onervaren boeren.’

Spontaan schoot me een aantal het-roer-om-achtige scènes te binnen. Een door de geit van de buren geruïneerde moestuin. Een oprit die na de eerste herfstige regenbui wegspoelt. Ruzie met de makelaar die een charlatan blijkt. Ruzie met de aannemer die vindt dat je best nog een paar maanden langer buiten kunt koken en douchen. Van die taferelen.

En dan de zoete beloning. Datgene waar je het allemaal voor doet. Na een lange werkdag de zon zien dalen over je eigen land. Glas wijn in de hand. Of de hand van je lief, met wie je aan dit avontuur begonnen bent.

Theo en Judi schreven me dat ze sinds ze in Umbrië wonen een passie hebben ontwikkeld voor Umbrische olijfolie. Ze hebben zelf bomen aangeplant. Maar een olijfboom draagt op zijn vroegst na vijf jaar vrucht, dus moeten ze nog even geduld hebben.

Intussen houdt het stel zich bezig met de verkoop van de olijfolie van hun buren. Omdat het voorjaar koud en nat was, en de zomer erg warm, staan de bomen van de familie Trabalza er gezond bij, schrijven ze in hun nieuwsbrief. ‘Dat is weliswaar geen garantie voor een goede oogst, maar wel een goed voorteken voor een kwalitatief en kwantitatief goede olijvenoogst eind van het jaar.’

Theo en Judi hebben een schattige website, www.oliodumbria.com waarop het leven van de Trabalzaatjes in hedendaagse fresco’s wordt geïllustreerd. Je kunt er blikken olijfolie bestellen, maar ook een olijfboom adopteren. Voor 59,50 krijg je een adoptiecertificaat, twee liter extra vergine olijfolie, een jaar lang korting op andere olijfolieproducten en op een verblijf in de Trabalza-agriturismo.

Ook voor de recepten op de site is Ghiotto aan het werk gezet. In vier kleurrijke tekeningen kun je zien hoe onderstaande ‘Dronken varkens met venkelzaad’ de pan in gaan.

Voor 4 personen:

4 varkenskarbonades

2 eetlepels olijfolie

1 teen knoflook, fijngehakt

1 eetlepel platte peterselie, fijngehakt

½ theelepel venkelzaadjes

1 glas droge witte wijn

Bestrooi de karbonades met zout en versgemalen zwarte peper. Verhit de olijfolie in een koekepan en bak hierin de karbo’s aan beide kanten bruin. Voeg de knoflook, peterselie en het venkelzaad toe en fruit even mee. Schenk de wijn in de pan, draai het vuur laag, leg een deksel op de pan en laat sudderen tot het vlees gaar is.

