Deze week

In de Tweede Kamer wachten velen op volgende week, als het de Derde Dinsdag in september is en de begrotingsplannen voor 2009 bekend worden, gevolgd door de Algemene Beschouwingen. Toch staan er deze week veel vergaderingen op de agenda. Het gaat om zeer uiteenlopende zaken: de kredietcrisis, de plannen voor het toerisme, DNA-onderzoek in strafzaken en het Vluchtelingenverdrag. Ook is er een belangrijk debat over de positie van woningcorporaties.

In Brussel is er een top tussen de EU en Oekraïne, niet onbelangrijk gezien de ontwikkelingen in Georgië. En minister Bos (Financiën, PvdA) is vrijdag in Nice om daar onder meer te praten over de excessieve beloningen, een onderwerp waarbij Nederland voorop loopt.