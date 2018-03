Democraten in de min in Hongkong

De democratische partijen in Hongkong hebben zondag bij de verkiezingen voor de Wetgevende raad drie zetels verloren en kregen 23 van de zestig te verdelen plekken. Ondanks het verlies behouden de democraten voldoende zeggenschap om eventuele ondemocratische aanpassingen van Peking in het bestuur van de voormalige Britse kolonie tegen te houden.

De democraten deden het veel beter dan verwacht. Analisten rekenden op een overwinning van de pro-China partijen als gevolg van de Olympische Spelen, die ook in Hongkong voor een opleving van het nationalisme zorgden. Bovendien heeft Peking eind vorig jaar beloofd dat vanaf 2017 de bestuursvoorzitter van de stad direct door de bevolking wordt gekozen, waarmee de democraten een belangrijk agendapunt verloren in de verkiezingsstrijd.

De democraten vrezen dat Peking zal proberen het bestuur in de stad op termijn minder democratisch te maken. Momenteel wordt de helft van de Wetgevende Raad direct gekozen. De andere helft wordt gekozen door een groep van 200.000 mensen uit de zakenwereld.

De opkomst was lager dan bij de voorgaande verkiezingen. Slechts 45 procent van het electoraat ging naar de stembus. Vier jaar geleden bracht nog 56 procent van de kiezers zijn stem uit. De opkomst was zo gering omdat de bevolking ontevreden is over de economische situatie in Hongkong, zo vermoedden analisten. Ook zou de aardbeving in Sichuan patriottistische sentimenten hebben aangewakkerd waardoor veel mensen thuis bleven of op Peking gezinde partijen stemden.

Hongkong, dat in 1997 door de Britten aan China werd overgedragen, is de enige stad in het land waar volksvertegenwoordigers direct worden gekozen. De bestuursvoorzitter van de stad wordt momenteel indirect gekozen. De huidige bestuursvoorzitter Donald Tsang volgde in maart 2007 Tung Chee-hwa op die na de overgang door Peking werd aangesteld.