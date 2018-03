De Waal: fiscale prikkel tegen file

Ruimere fiscale aftrekmogelijkheden voor de werkkamer thuis, hogere verhuiskostenvergoedingen en flexibeler werken. Dat zijn enkele van de voorstellen van een werkgroep onder leiding van Lodewijk de Waal, die op verzoek van het kabinet mogelijkheden heeft geïnventariseerd om de files op de Nederlandse wegen terug te dringen.

De plannen zijn vanmiddag gepresenteerd aan de ministers Cramer (Milieu, PvdA) en Eurlings (Verkeer, CDA). Volgens de voormalig FNV-voorzitter kan het autoverkeer in de spits met 5 tot 9 procent worden verminderd. Daardoor zal een groot deel van de files verdwijnen.

Om dit te bereiken heeft de werkgroep tal van ideeën en initiatieven vervat in conceptconvenanten. Werkgevers binden zich in zo’n convenant aan concrete en controleerbare acties om vervoer te verminderen. Dat moet voorkomen dat de overheid zelf met een verplichtende regeling komt.

De werkgroep-De Waal bepleit bij werkgevers een ‘persoonsgebonden mobiliteitsbudget’. In plaats van leaseauto’s zonder prikkel om minder of zuinig te rijden kunnen ze hun personeel een vast bedrag toekennen voor autoritten of openbaar vervoer. Werknemers die onder dat bedrag blijven, krijgen de rest als salaris uitbetaald.

Bedrijven en instellingen moeten de komende jaren vooral flexibel werken stimuleren, aldus De Waal. Meer mensen moeten vaker thuis gaan werken. Bij de vaststelling van werktijden moet de ‘van negen tot vijf-cultuur’ verdwijnen. Ook zouden werkgevers meer moeten doen om personeel dicht bij het werk te laten wonen. De verhuiskostenvergoeding moet flink omhoog, voor mensen die ver van hun werk wonen.

