De visserijsector wordt achtergesteld in Europa

De subsidies voor milieuorganisaties staan ter discussie (NRC Handelsblad, 25 augustus). Terecht. Al jaren bevindt de milieubeweging zich in een bevoordeelde positie. Zij krijgt subsidies van de EU en organisaties als de postcodeloterij, waardoor zij in de gelegenheid is om overal waar natuur- en milieuzaken aan de orde komen met een veelvoud van goed geschoolde vertegenwoordigers aanwezig te zijn. Voor velen is `groen` een beroep geworden. De visserijsector verkeert daarentegen in een achtergestelde positie. Toen ik nog voor de vissector werkzaam was, was het niet ongebruikelijk dat deze op specifieke deskundigheid eisende vergaderingen slechts vertegenwoordigd was door één of twee mensen tegenover vele vertegenwoordigers van milieuorganisaties en ambtenaren. De sector blijkt niet in staat te zijn voldoende financiële middelen voor dat soort activiteiten te genereren. Europese visserijorganisaties hebben zich herhaaldelijk hierover beklaagd en aangegeven, dat dit ongelijke speelveld leidt tot voorspelbaar verlies voor de visserij.

Ter illustratie: de mechanische kokkelvisserij is voorbij. De IJsselmeervisserij is gemarginaliseerd doordat niet ingegrepen mag worden tegen de tienduizenden visetende aalscholvers. De mosselvisserij wordt door gechicaneer van een aantal natuurbeschermingsorganisaties in haar voortbestaan bedreigd. De kottervisserij, die sinds meer dan tien jaar door een stelsel van co-management een wereldvoorbeeld is geworden van goed beheer van de visbestanden wordt door de vele claims op gebruik van de Noordzee bedreigd.

Het wordt tijd dat eenzijdige bevoordeling van en beïnvloeding door de natuur- en milieuorganisaties plaats maakt voor een evenwichtig beleid dat beter is voor onze economie en ook recht doet aan de historische positie die de vissector inneemt. Als er zonodig subsidies en donaties (van bijvoorbeeld de postcodeloterij) verstrekt moeten worden, zullen de ontvangende organisaties zich genuanceerd en constructief moeten opstellen en niet een democratisch proces frustreren door de eigen zin door te drijven.

Tekening Tab