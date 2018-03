Een bijzonder televisiemoment, zaterdagavond. Bij het nieuwe programma Het moment van de waarheid van Robert ten Brink gebeurde wat mij allang niet is overkomen tijdens het tv-kijken: ik keerde mij van de tv af en slaakte noodkreten. Ik had niet alleen last van plaatsvervangende gêne, ik had last van plaatsvervangende gewetensnood.

Het moment van de waarheid is de satanische versie van Lotto Weekend Miljonairs. In plaats van te antwoorden op meerkeuzevraagjes over onschuldige onderwerpen als aardrijkskunde en voetbal, moeten de deelnemers antwoord geven op persoonlijke vragen als ‘Ben je tevreden met je seksleven?’

De deelnemers hebben de vragen ook van tevoren beantwoord, met een leugendetector erbij. Ik geloof niet in leugendetectors, maar de deelnemers wel, dus ze antwoorden in de show alles naar waarheid.

En dat is heel erg.

Zo zagen wij hoe een vrouw, ik geloof dat ze Annemiek heette, (officemanager, getrouwd, met kinderen), antwoord gaf op vragen die in gênantheid opliepen van ‘Vind je jezelf aantrekkelijker dan je zussen?’ tot ‘Heb je tijdens je huwelijk intiem gezoend met een andere man?’ Op beide vragen was het antwoord ‘ja’.

Hierbij zat niet alleen Robert ten Brink, die de vragen met zijn integere rollende r uitsprak alsof het de ‘Tot welke familie behoort de torenvalk?’-achtige vraagjes waren uit Weekend Miljonairs, maar ook de alsmaar krimpende echtgenoot van Annemiek, haar zus, haar beste vriendin en haar steeds heftiger transpirerende huisvriend.

Tijdens het kijken hield maar één vraag mij bezig: waarom deed deze vrouw mee aan haar eigen afdaling in de hel? Goed, voor elk antwoord kreeg ze geld, maar niet de miljoenen die hiertegenover zouden moeten staan. Ze was nog maar een paar duizend euro verder toen ze had verteld dat huisvriend Fred speciale gevoelens voor haar koesterde.

Op primetime opbiechten dat je soms wel wilt scheiden, dat je ouders een slecht huwelijk hebben en dat je zou willen vreemdgaan met, of all people, Huub van der Lubbe – dat begrijp ik niet.

Misschien leefde Annemiek in de Heleen van Royen-veronderstelling dat volledige eerlijkheid over seks, relaties en vreemdgaan geil en sexy is. Misschien was Annemiek vergeten dat ze kinderen had, die hier tot in de eeuwigheid mee gepest zouden worden.

Na een paar rondes stopte ze. Het gewonnen geld ging ze besteden aan een safari met het gezin, vertelde ze. Gezellige safari wordt dat.

En ik dacht: realityshows zijn niet erg. De waarheid, die is pas erg.

