De Russen hard? Georgië kan er zelf anders ook wat van

„Op de achterbank is mijn vrouw gestorven”, zegt de 53-jarige Pjotr Petojev voor zijn huis. Hij trekt een dekzeil weg en onthult een witte Lada, doorzeefd met kogels. „Toen de Georgiërs Tschinvali begonnen te bombarderen, probeerden we met de auto de stad uit te vluchten. Maar we waren nog geen drie kilometer op weg of we werden door Georgische soldaten beschoten. Mijn zoon reed, ik zat naast hem. De kogels raakten alleen mijn vrouw, al scheerden ze ook langs mijn hoofd.”

Petojev slaat met zijn hand op het witte vergiet en wijst naar de kapot geschoten banden. „Veel gezinnen probeerden vanaf 8 augustus per auto te ontsnappen. Er moeten op die weg veel mensen zijn omgekomen.”

Het huis van Petojev staat in de joodse wijk van Tschinvali, die ook in de oorlog van 1991-’92 door Georgische granaten is getroffen. De stenen geraamtes van toen zijn inmiddels begroeid met planten. De nieuwe ruïnes ruiken naar oorlog en zijn zwartgeblakerd en door kogelinslagen gepokt na drie dagen van bombardementen door het Georgische leger.

Een maand na het begin van de Georgische aanval, in de nacht van 7 op 8 augustus, drinkt Volodja Kozoenov voor het zwaargehavende gebouw van het voormalig joods cultureel centrum een plastic bekertje wijn met wat jonge vrienden. Ze lachen hun leed weg. „Toen de bombardementen begonnen sliepen de meeste mensen”, zegt Kozoenov. „Zo’n tweehonderd vluchtten in de kelder van dit gebouw. Toen ze de volgende ochtend vliegtuigen hoorden, renden ze naar buiten, ze dachten dat het de Russen waren. Maar het waren Georgische toestellen die hen onder vuur namen. Twee mensen kwamen om.”

Zo’n twintig meter verderop zitten in een steeg zo’n tachtig buurtbewoners aan een lange, rijk gedekte tafel. De oudere mannen dragen hoedjes van kranten gevouwen tegen de zon. De vrouwen zitten apart en maken plezier. Ze zijn bijeen voor een herdenkingsmaal voor de 25-jarige Tamaz Zvali, die een jaar geleden bij een ongeluk om het leven is gekomen. Zijn vader Inal organiseert de maaltijd – zonder zijn vrouw en dochter. „Zij zijn tijdens de Georgische beschietingen gewond geraakt en liggen in een ziekenhuis in Moskou.”

De 37-jarige Gavriël Kisijev drinkt mee op de doden en op Rusland. Hij vervloekt de Georgische president Saakasjvili. „Ik begrijp niet waarom hij dit heeft gedaan”, zegt hij. „We hebben in deze stad altijd vreedzaam met de Georgiërs samengeleefd.”

Hij staat op van tafel en laat zijn huis zien, waar niets meer van over is. Een verkoolde Lada staat in de voormalige garage naast een tent waarin hij nu woont. „Die hebben we van Poetin gekregen”, zegt hij.

Vervolgens voert hij ons door zijn buurt en vertelt over de verschrikkingen die hij heeft gezien. Zoals de Georgische tank, die in de Gaglojevstraat een moeder met haar twee zoontjes overreed. „De Georgiërs gooiden in ieder huis handgranaten naar binnen. En overal waren sluipschutters. We hebben de lijken in onze tuinen begraven, maar daar worden ze door de honden aangevreten.”

Maar niet alleen de joodse wijk van Tschinvali is zwaargetroffen. De hele stad heeft er genadeloos van langs gekregen. Het parlementsgebouw is uitgebrand. Geblakerde flatgebouwen hebben gapende wonden in hun gevels, balkons hangen los. De kamers van het halfverwoeste Alanahotel hebben geen glas meer in hun ramen. Standbeelden van beroemde Osseetse schrijvers missen hun hoofd.

Ondanks alle verwoesting wordt het gewone leven in de stad na een maand langzaamaan hervat, ook al wemelt het van de soldaten en tanks. Een grote eenheid van de Russische rampenbestrijdingsdienst is bezig het puin te ruimen en de huizen zo goed als mogelijk te herstellen. Op straathoeken wordt humanitaire hulp gegeven in de vorm van voedsel en kleding. In het voetbalstadion wordt een echte wedstrijd gespeeld.

Sinds twee weken is ook het Rode Kruis tot de stad en de omliggende dorpen toegelaten. „De noodhulp is inmiddels voldoende op gang gebracht”, zegt woordvoerster Anastasia Isjoek. „We delen nu vooral tenten en dekens uit en halen in de dorpen Georgiërs en Osseten op die nu met hun families herenigd willen worden, in Tschinvali of Tbilisi. Ook leggen we een waterleiding, stroom en sanitair in het ziekenhuis aan.”

Hoeveel slachtoffers er in totaal in Tschinvali zijn gevallen, is nog altijd onduidelijk. De getallen variëren van 133 tot 1.700. De 7.000 inwoners van Tschinvali gaan uit van het hoogste aantal, omdat ze zelf middenin de strijd hebben gezeten.

„Hoe heeft dat monster van een Saakajsvili dit kunnen doen?” vraagt een bejaarde vrouw. Haar man weet het antwoord: „Hij wilde onze stad van de Osseten zuiveren, zodat hier alleen Georgiërs konden wonen.”