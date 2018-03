De misverstanden van Leo Prick over het hbo 2

De verschillen tussen leerlingen die van het mbo, havo en vwo komen, zijn wat reken- en taalkennis betreft niet zo groot als Leo Prick doet voorkomen. We zien bij allen dat taal en wiskunde grote lacunes vertonen. Belangrijker is echter het feit het bij allen, mede beïnvloed door de Tweede Fase, over het algemeen ontbreekt aan conceptueel kunnen denken en het leggen van verbanden.

Verbanden kunnen leggen vergt enig inzicht in (logische) gedachtegangen, vergt enig abstractieniveau, het kritisch kunnen analyseren van theorie die nu eenmaal ten grondslag ligt aan elke praktijk. Ook voor degenen die `competenties` verwerven mogen we toch hopen dat zij in staat zijn om die competenties te kunnen toetsen aan theorie, en omgekeerd, en inderdaad in staat zijn om te kunnen `onderzoeken` voordat ze zich in de praktijk storten. Dat conceptuele denken in combinatie met competenties proberen we onze studenten bij te brengen in de vier jaar die ze daarvoor hebben.

Er is geen sprake van dalend niveau doordat de hogescholen blijkbaar bestormd worden door mbo-studenten, noch is er sprake van een dalend niveau van hbo-onderwijs. Er is mijns inziens eerder sprake van een algemeen dalend niveau van een samenleving die heden tegenwoordig een grote `Theorielosigkeit` en anti-intellectualisme voorstaat.

Wellicht ook bij diegenen die menen dat het beroepsonderwijs het wel kan stellen zonder theorie en wetenschap.