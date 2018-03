De misverstanden van Leo Prick over het hbo 1

Leo Prick geeft er weinig blijk van de actuele ontwikkelingen in hogescholen te kennen (Opiniepagina, 1 september). Prick noemt de aanstelling van onderzoekers als `lector` een manier van hogescholen om de universiteiten naar de kroon te steken. Lectoren hebben echter de taak te zorgen dat docenten zich ontwikkelen, dat de beroepen zich ontwikkelen en dat de door onderzoek verkregen kennis in het onderwijs terechtkomt. Prick stelt vervolgens ook dat docenten gemiddeld lager zijn opgeleid. Maar dat in de hogescholen tegenwoordig ook tutoren en instructeurs worden aangesteld, heeft te maken met het feit dat het onderwijs een groter beroep doet op de zelfstandigheid van de student. Dat docenten zelf meer tijd besteden aan onderwijsontwikkeling, verbetert de kwaliteit van het onderwijs. Hun lesgevende taak wordt slechts gedeeltelijk overgenomen door tutoren en instructeurs. Hogescholen hebben verder als beleid geformuleerd dat alle docenten een masteropleiding gevolgd hebben en dat een aanzienlijk deel van de docenten gepromoveerd is.

De suggestie dat competentiegericht onderwijs tot minder kennisverwerving leidt, is ook onjuist. Bij competenties gaat het om het met veel kennis van zaken uitoefenen van beroepstaken. Onderzoeken van lectoraten (inclusief promoties) hebben als doel de kennis in het curriculum te vergroten. Door deze onderzoeksresultaten in het onderwijs op te nemen is de aanname van Prick dat studenten minder theoretische bagage hebben onjuist.

Onderwijs dat blijvend vernieuwd wordt met kennis, waar docenten zich voortdurend ontwikkelen en waar studenten in de afstudeerfase door middel van onderzoek hun eigen beroepsmatige handelen ontwikkelen laat zien dat de door Prick veronderstelde scheiding tussen `verwetenschappelijken` en `opleiden voor een beroep` schijn is.