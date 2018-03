Crickettitel voor HCC

De Haagse cricketclub HCC is voor het eerst sinds 1985 weer kampioen van Nederland geworden. De club won zaterdag de finale om de landstitel van stadgenoot Quick Haag.

HCC won de titel voor de 47ste keer. De club was vooral in de eerste decennia van de twintigste eeuw oppermachtig in Nederland toen zelfs het tweede elftal regelmatig landskampioen werd. De laatste jaren ging de strijd vooral tussen VRA en Excelsior.

Quick Haag, dat de reguliere hoofklassecompetitie als eerste was geëindigd, schoot op de laatste dag aan bat tekort. HCC kwam op het veld van Quick tot 252 voor 6, dankzij Jacob-Jan Esmeijer (52 runs in 38 ballen), aanvoerder Feiko Kloppenburg (49) en Johan Myburgh (42). Quick werd daarna uitgebowld voor 202 runs, met Jeroen Brand (51) als topscorer.