Cornald Maas gaat Opium tv presenteren

Hilversum. Journalist en televisiemaker Cornald Maas presenteert vanaf 15 oktober wekelijks het nieuwe tv-programma Opium bij de AVRO op Nederland 2. Het kunst- en cultuurmagazine is gebaseerd op het gelijknamige radioprogramma. Dat maakte de omroep vorige week bekend. In het 25 minuten durende studioprogramma staat de passie voor kunst centraal en wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan de actuele cultuuragenda. Vanuit het Louis Hartlooper Complex in Utrecht wisselen interviews en reportages elkaar af.