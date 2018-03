China zorgt ook voor spektakel bij opening Paralympische Spelen

Peking. De Chinese organisatoren hebben zaterdag ook voor de Paralympische Spelen groots uitgepakt met een spectaculaire opening. Boodschap van de show was dat elk leven waarde en waardigheid heeft. In een land waar gehandicapten lang te maken hadden met discriminatie, waren de motto`s nu `Eén wereld, één droom` en `Grensverlegging, integratie, gelijkheid`. Ruim 4.000 sporters uit bijna 150 landen strijden in twintig takken van sport om in totaal 472 gouden medailles. Op de eerste dag hebben de Nederlandse zitvolleybalsters gisteren gewonnen van Japan, met 3-0. Ook de rolstoelbasketbalsters behaalden een overwinning, tegen Mexico: 59-46. De tafeltennissers Nico Blok en Kelly van Zon begonnen eveneens met een zege. Zwemmer Michel Tielbeke zwom in de series van de 100 meter vlinderslag (klasse S13) een persoonlijk record van 1.03,94, maar dat was niet snel genoeg voor een finaleplaats.