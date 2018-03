Centrale banken hebben weinig keus

De onaangenaam hoge inflatie weerhoudt de beleidsmakers ervan de rente te verlagen. De pas op de plaats die donderdag in Frankfurt en Londen werd gemaakt – waarbij de rente respectievelijk op 4,25 en 5 procent werd gehouden – zal op 16 september waarschijnlijk worden gevolgd door een pas op de plaats in Washington, waar de rente al op een vriendelijker niveau van 2 procent staat.

Een onveranderde rente zal het leven niet makkelijker maken voor bankmanagers, wier onbereidwilligheid om aan elkaar te lenen ervoor heeft gezorgd dat de rente-opslagen op interbancaire leningen ongebruikelijk hoog zijn.

Banken willen graag hun moeilijk verkoopbare langlopende obligaties kunnen gebruiken als onderpand voor kredieten van centrale banken. De autoriteiten hebben geprobeerd te helpen. De Federal Reserve (de Fed, het federale stelsel van Amerikaanse centrale banken) heeft een paar van dat soort faciliteiten in het leven geroepen, de Bank of England kwam met haar Special Liquidity Scheme en de Europese Centrale Bank (ECB) is heel flexibel geweest ten aanzien van het aanvaardbare onderpand.

Maar de autoriteiten zijn bang dat al deze hulp averechts kan uitwerken. Banken zouden erop kunnen reageren door niet de moeite te nemen hun eigen liquiditeitspositie op te bouwen – wat het tegenovergestelde is van wat ze moeten doen. Met name Mervyn King, de president van de Bank of England, heeft daarvoor gewaarschuwd. Dat is de reden dat hij het Special Liquidity Scheme is oktober zal laten aflopen. Om dezelfde reden hanteert de ECB nu weer strengere eisen aan het onderpand.

Als de centrale banken zich echter te hard opstellen – door geen kredieten te verstrekken aan krap bij kas zittende banken, of ze te veel in rekening te brengen voor de hulp – zouden de gevolgen desastreus kunnen zijn. Het faillissement van de Britse hypotheekbank Northern Rock, die genationaliseerd moest worden vanwege een tekort aan financiering, heeft King de risico’s getoond van een ontoereikend veiligheidsnet. Dat is de reden dat de hulp waarschijnlijk zal worden vervangen door een permanente faciliteit, die in een soort noodstop moet voorzien.

Te weinig liquiditeit kan meer problemen veroorzaken voor het financiële systeem dan enige soepelheid van de kant van de centrale banken. Dat is een van de lessen van de huidige kredietcrisis. Nu die crisis een jaar oud is, zullen de centralebankiers het vooruitzicht van een stortvloed aan bankfaillissementen alarmerender vinden dan de subsidiëring die feitelijk het gevolg is van de soepele onderpandvoorwaarden. We kunnen dus nog veel mooie woorden verwachten over hoge ethische normen, maar weinig daadkracht.

Edward Hadas