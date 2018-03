Canada weer naar stembus

De Canadese premier Stephen Harper heeft gisteren vervroegde parlementsverkiezingen uitgeschreven voor 14 oktober. Hij hoopt de positie van zijn Conservatieve partij, die sinds januari 2006 regeert met een parlementaire minderheid, te versterken tot een absolute meerderheid.

Harper bezocht gisterochtend gouverneur-generaal Michaëlle Jean, de vertegenwoordigster van de Britse koningin Elizabeth II in Ottawa, met het verzoek het Lagerhuis te ontbinden. Het is de derde keer in ruim vier jaar dat de bevolking naar de stembus gaat.

Harper wil profiteren van gunstige opiniepeilingen voor zijn partij, met name voor hem persoonlijk. Bijna 40 procent van de Canadese bevolking beschouwt hem als de beste partijleider voor het premierschap, een grote voorsprong op oppositieleider Stéphane Dion, de relatief onervaren voorman van de Liberalen.

Sinds de Conservatieven ruim 2,5 jaar geleden een einde maakten aan 13 jaar liberaal bewind, heeft de aanvankelijk gewantrouwde Harper zich geprofileerd als een degelijk en vastberaden premier. Hij bedong voortzetting van de Canadese militaire missie in zuidelijk Afghanistan, en nam een initiatief om de Franstalige Québécois te erkennen als een natie binnen Canada.

Dion, een voormalige milieuminister die het leiderschap van de Liberalen twee jaar geleden won, is door de Conservatieven met succes afgeschilderd als zwak en besluiteloos. Hij wil campagne voeren voor een sterker milieubeleid, met plannen die door Harper worden verworpen als slecht voor de economie. Dion kampt met concurrentie van twee kleinere partijen op links, de sociaal-democratische NDP en de Groenen. Als hij geen zetels wint voor de Liberalen, is de kans groot dat hij als leider wordt gedumpt en dat zijn partij opnieuw in een crisis belandt.