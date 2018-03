Brieven over Mohammed Enait

1

De kersverse advocaat Mohammed Enait wenst niet op te staan als de rechter binnenkomt, omdat zijn geloofsovertuiging stelt dat alle mensen gelijk zijn. Deze houding toont aan dat er toch wel iets moet zijn misgegaan met zijn opleiding. Immers, door het opstaan bij binnenkomst van de rechter(s) wordt niet zozeer respect betoond aan het betreffende individu als wel aan datgeen wat hij of zij vertegenwoordigt: het recht. Het is beangstigend dat de heer Enait daar gedurende zijn 5-jarige studie naar het Nederlands recht blijkbaar geen respect voor lijkt te hebben gekregen.

Het is evenzeer – misschien wel meer – verontrustend dat de rechtbank Rotterdam dit schijnt te kunnen billijken. De rechters dienen het recht, ons recht: daar mag toch zeker wel enig eerbied voor worden getoond.

Jan Schultheiss

Amersfoort

2

Vandaag zegt de heer Enait dat hij uit geloofsovertuiging niet op hoeft te staan voor de rechter, morgen komt hij met een andere eis.

Waar ligt de grens? Als hij straks zegt dat hij de vonnissen niet hoeft te volgen omdat deze niet gebaseerd zijn op de sharia, moeten wij dat ook accepteren?

Als wij op deze manier doorgaan, creëren wij een soort klassenjustitie die voor elke groepering een andere norm hanteert. Bovendien wordt de eis van Enait niet eens gedeeld door een overgroot deel van de moslims. Zijn eis is mijns inziens gebaseerd op privé-interpretatie. Eigenlijk een vorm van provocatie. Hij hoort te weten dat men volgens de islam de wetten van het land waar men woont, moet accepteren en respecteren.

Een simpele vraag aan Enait moet afdoende zijn: wat doet u in de rechtszaal als u geen respect heeft voor het gerechtshof?

A. Suat Ari

Secretaris van Union of European Turkish Democrats, voorzitter van Stichting Bilge

3

Het is te gek voor woorden dat het Nederlandse recht zwicht voor de dwingelandij van advocaat Enait. Hij kan in een rechtszaal bij binnenkomst van de rechters niet opstaan, omdat volgens zijn geloof alle mensen gelijk zijn.

Uit de mond van een islamitische fundamentalist komen deze woorden nogal hilarisch over. Een godsdienst die alle andere religies van de aardbodem wil wegvagen en ervan overtuigd is dat vrouwen ondergeschikt aan zijn mannen, brengt die zogenaamde gelijkheid op zijn minst selectief in praktijk.

Hoe is het trouwens bij zijn beëdiging gegaan? Zat Enait toen ook op zijn krent, of stond hij keurig in de houding zoals het een aankomend advocaat betaamt?

Gé Tol

Deventer

4

Advocaat Mohammed Enait stelt dat zijn geloof hem verhindert op te staan voor magistraten omdat de islam leert dat alle mensen gelijk zijn.

Ik wil degenen die over deze kwestie een oordeel moeten vellen, aansporen in eerste instantie te onderzoeken of Enaits handelwijze algemeen gebruik is in de islamitische wereld, of dat hier sprake is van een hoogstpersoonlijke vondst van een onverbeterlijke querulant.

De weinige Turken die ik hier naar vroeg, menen het laatste: in Turkije bijvoorbeeld, staan advocaten niet alleen op voor magistraten, maar leerlingen staan er ook op voor leraren en (volwassen) kinderen voor hun ouders. De opvattingen van Mohammed Enait schijnen dus eerder orthodox-puberaal dan ortohodox-islamitisch te zijn.

drs. H.P. van der Velden

Utrecht

5

Het mag dan zo zijn dat in de Koran staat dat de profeet er niet van hield dat zijn volgelingen en masse voor hem opstonden om hem te aanbidden en dat dergelijke gebruiken niet toegestaan zouden moeten worden, in Pakistan staat men ook op in de rechtzaal wanneer de rechter binnenkomt. En in landen als Senegal en Mali, in Soedan en in Iran werd ook door mannen uit respect voor mijzelf opgestaan en zelfs licht gebogen als begroeting, waarbij in Senegal en Sudan uitgelegd werd dat het geven van een hand niet gewaardeerd werd vanuit religieuze overwegingen.

Het gaat hier dus niet om het aanbidden van, maar puur om het tonen van respect in de zin waarin dat in vele rechtzalen rond de wereld (en dus ook die in het islamitische Pakistan) gedaan wordt, net zoals de rechter vast en zeker alle aanwezigen in de rechtzaal ook zijn/haar respect zal tonen op de daartoe gebruikelijke wijze.

D. de Jong

Hengelo

6

In 2000 diende ik bij aanstaande tandartsen een beroepseed af te nemen. Een van de kandidaten had islamitisch gelovig kunnen zijn.

Ik bereidde mij op die mogelijkheid voor door de afdeling juridische zaken van de universiteit te vragen of deze kandidaat, indien gewenst, een eed op de Koran of een andere islamitische eed zou kunnen afleggen.

Het antwoord was ontkennend; zij diende of de christelijke eed „Zo waarlijk helpe mij God Almachtig”, dan wel de belofte „Dat beloof ik” uit te spreken.

Ik heb toen met spijt de conclusie getrokken dat de Nederlandse wetgeving wél ruimte liet voor niet-geloven, maar geen ruimte liet voor een ander geloof dan het christelijke. Het blijkt dat nu, acht jaar later, die ruimte nog steeds niet aanwezig is.

J.J. ten Bosch

Roden

7

Mohammed Enait, die eerder weigerde vrouwen een hand te geven, wil niet opstaan voor magistraten omdat de islam leert dat alle mensen gelijk zijn. Waarom geeft hij dan die vrouwen geen hand ?

Ingrid Molema

Groningen