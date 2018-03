Bedrijfsmodel van Dell is onhoudbaar

Dell denkt klein in een poging zijn grote problemen op te lossen. De onder vuur liggende PC-reus heeft zojuist een nieuwe minilaptop gelanceerd, die 399 dollar moet gaan kosten. Een nog kleiner model van 349 dollar zal snel volgen. Dat klinkt slim: kleinere, makkelijker draagbare computers zijn dezer dagen enorm in trek. Maar weer een goedkope aanbieding zal de wonden van Dell niet kunnen helen. De strategie van het concern, die uitgaat van een zo laag mogelijke prijs, werkt niet meer.

De nieuwe laptop van Dell weegt iets minder dan een kilo, dus hij sluit goed aan bij de tijdgeest. De omzet uit draagbare computers zal dit jaar naar verwachting met 34 procent stijgen, in vergelijking met een groei van 5 procent voor het marktsegment van de desktops, aldus IDC. En tegen een prijs van 399 dollar voor het Windows-model, met een goedkoper Linux-model in de coulissen, zou het apparaat wel eens van de schappen kunnen vliegen.

Maar het bedrijfsmodel van Dell is naar de filistijnen. Het concern heeft naam gemaakt door computers zo goedkoop mogelijk aan de man te brengen en de tussenhandel over te slaan. Dit werkte goed toen de vraag de daling van de computerprijzen nog overtrof. Maar naarmate computers goedkoper werden, kwam Dell knel te zitten. De winst van het bedrijf is het afgelopen kwartaal met 17 procent gedaald, ondanks een omzetgroei van 11 procent, doordat de marges werden uitgehold door prijsdalingen.

Ondertussen toont de balans van Dell een paar verontrustende ontwikkelingen. De uitstaande vorderingen van het concern groeiden veel sneller dan de omzet en vertegenwoordigen nu zo’n 30 procent van de huidige bezittingen. Nog eens 16 procent van die activa, ter waarde van 3,6 miljard dollar, wordt omschreven als ‘overig’. Daaronder valt van alles, uiteenlopend van belastingvoordelen tot vorderingen op verkopers, en die post groeide de afgelopen zes maanden met 17 procent. Tenslotte heeft Dell voorraden ter waarde van 1,1 miljard dollar, die in aanmerking komen om te worden afgeschreven, mochten de problemen aanhouden.

De nieuwe minilaptop van Dell zou in de aanloop naar de feestdagen wel eens een bestseller kunnen blijken. Hij is immers goedkoop en zeer draagbaar. Maar zolang de computerprijzen snel blijven dalen, zal Dell er een zware kluif aan hebben zijn zinkende schip naar de beurs te brengen.

Jeff Segal

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen:www.breakingviews.com