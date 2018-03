Astana heerst in Vuelta, Gesink in de toptien

Na twee lastige etappes in de Pyreneeën heeft de Kazachstaanse wielerploeg Astana de Ronde van Spanje in een stevige greep. De Italiaan Alessandro Ballan (zaterdag) en de Fransman David Moncoutié (gisteren) mochten de etappes winnen. Maar na de twee bergritten heeft Levi Leipheimer namens Astana de leiderstrui. Hij wordt direct gevolgd door zijn kopman Alberto Contador, die een sterke indruk maakte en beide dagen tijd won op zijn concurrenten voor de eindzege.

De pas 22-jarige Robert Gesink hield zich tussen de toppers goed staande en klom naar de negende plaats in het algemeen klassement. De Rabokopman kende zaterdag in de 223 kilometer lange rit naar de Alto de la Rabassa (op 2.050 meter hoogte) een moeilijk moment, waarschijnlijk door hongerklop. „Het werd hem twee kilometer voor de finish helemaal zwart voor de ogen”, zei ploegleider Erik Dekker. „Dat heeft tijd gekost. Erg zonde.”

Gesink verloor op de top 20 seconden op de favorieten, maar kwam desondanks als elfde boven. Zijn ploeggenoot Marc de Maar reed de hele dag vooruit in een vluchtgroep, waarin uiteindelijk Ballan overbleef. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen in 2007 won de rit en pakte de leiderstrui. Gisteren was al snel duidelijk dat Ballan het amarillo weer snel kwijt zou raken. Op de voorlaatste beklimming loste hij als een van de eersten bij tempoversnellingen van de Astanaploeg op kop van het peloton. Ook zijn ploeggenoot Damiano Cunego behoorde tot de eerste afvallers, net als de Fransman Sylvain Chavanel.

Aan de voet van de slotklim naar Pla de Beret – waar Michael Boogerd in 2006 Denis Mentsjov naar de ritwinst in de Tour sleurde – liet Astana de wedstrijd ontploffen. Andreas Klöden lanceerde Contador voor een eerste aanval. Concurrenten als Tourwinnaar Carlos Sastre kraakten, maar kwamen terug. Later volgden pogingen van Leipheimer en opnieuw Contador. De winnaar van de Tour 2007 en de Giro 2008 raakte uiteindelijk weg, samen met landgenoten Igor Anton en Alejandro Valverde, die zaterdag tijd had verloren. Het drietal kwam niet meer in de buurt van Moncoutié, die na een lange vlucht de rit won, maar pakte wel een handvol seconden op de concurrentie. In het klassement is Contador nu Leipheimer tot op 21 seconden genaderd. Valverde staat derde, op 49 seconden. Gesink, voor het eerst in de toptien, heeft een achterstand van 3.11.

In de schaduw van de Vuelta won de Australiër Robbie McEwen gisteren de eindsprint van de zwak bezette Vattenfall Cyclassic in Hamburg.